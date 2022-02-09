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Haberler Galeri Çocuklarının önünde öldürülen Hasret Dalkoparan cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Meğer yıllarda öncesinde…

Çocuklarının önünde öldürülen Hasret Dalkoparan cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Meğer yıllarda öncesinde…

Ülke gündemine oturan Hasret Dalkoparan cinayetinin perde arkasında yürek sızlatan ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Dini nikahlı eşi Ozan Dum tarafından 1,5 yaşındaki evlatlarının önünde canice katledilen 5 aylık hamile kadının acılı babası yıllar önce kızını kurtamaya çalıştığını anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.02.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 09:33
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Çocuklarının önünde öldürülen Hasret Dalkoparan cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Meğer yıllarda öncesinde…

Hasret Dalkoparan cinayetinin sır perdesi kalkıyor. Talihsiz kadını ölüme sürükleyen süreçte hayrete düşüren ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Ozan Dum tarafından 1,5 yaşındaki evlatarının gözü önünde katledilen 5 aylık hamile kadının acılı babası konuştu.

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Çocuklarının önünde öldürülen Hasret Dalkoparan cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Meğer yıllarda öncesinde…

BABA YILLAR ÖNCE KIZI İÇİN UĞRAŞMIŞ…

Bu cümleyi kızını kaybettikten sonra söyleyen babanın aslında yıllar önce kızı hayattan kopmasın diye çaba verdiği ancak çabasının sonuçsuz kaldığı belirlendi.

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Çocuklarının önünde öldürülen Hasret Dalkoparan cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Meğer yıllarda öncesinde…

"KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Baba Derya Dalkoparan'ın 2020 yılında, "Kızımı kaçırdı, hayatından endişe ediyorum" diyerek Dum'dan şikayetçi ortaya çıktı.

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Çocuklarının önünde öldürülen Hasret Dalkoparan cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Meğer yıllarda öncesinde…

KAN DONDURAN CİNAYETİ 1,5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI ÖNÜNDE İŞLEDİ

Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul Ümraniye'de yaşandı. 4 Şubat günü Ozan Dum (21), dini nikahlı hamile eşi Hasret Dalkoparan'ı (20) silahla vurduktan sonra kollarını ve bacaklarını keserek katletti. Dum, tüyler ürperten cinayeti 1,5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde işledi. Bugün bu vahşet konuşulurken yıllar önce genç kadının babasının "kızımın hayatından endişe ediyorum" diyerek şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

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Çocuklarının önünde öldürülen Hasret Dalkoparan cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Meğer yıllarda öncesinde…

HAMİLEYKEN BİLE İŞKENCE GÖRDÜ

Dini nikahlı kocasından uzun süredir işkence gördüğü için abisinin evine sığınan Hasret Dalkoparan, kocası tarafından başından vuruldu. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı.