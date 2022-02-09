09 Şubat 2022, Çarşamba
Çocuklarının önünde öldürülen Hasret Dalkoparan cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Meğer yıllarda öncesinde…
Ülke gündemine oturan Hasret Dalkoparan cinayetinin perde arkasında yürek sızlatan ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Dini nikahlı eşi Ozan Dum tarafından 1,5 yaşındaki evlatlarının önünde canice katledilen 5 aylık hamile kadının acılı babası yıllar önce kızını kurtamaya çalıştığını anlattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.02.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 09:33
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