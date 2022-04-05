Kaza değil cinayet: Gazeteci Rauf Gerz’in öldüğü o anlar kamerada! Son paylaşımı yürek burktu

Usta gazetecinin, 2019 yılında kaleme aldığı ve 2020 Aralık sayısında, 'Sadece Şiir' dergisinde yayınlanan 'Döndüm Ben' adlı şiirini "Klasik melankoli şiiri ben de yazabiliyorum canım; o kadar da değil" mesajıyla paylaşması yürek burktu.