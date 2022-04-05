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Haberler Galeri Kaza değil cinayet: Gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü o anlar kamerada! Son paylaşımı yürek burktu

Kaza değil cinayet: Gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü o anlar kamerada! Son paylaşımı yürek burktu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in öldüğü kaza MOBESE kamerasına yansıdı. Öte yandan Gerz'in, ölümünden birkaç saat önce sosyal medya hesabından, 2019 yılında yazdığı ve 2020 Aralık sayısında, 'Sadece Şiir' dergisinde yayınlanan 'Döndüm ben' adlı şiirini paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Giriş Tarihi: 05.04.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 15:25
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Kaza değil cinayet: Gazeteci Rauf Gerz’in öldüğü o anlar kamerada! Son paylaşımı yürek burktu

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada Rauf Kemal Gerz hayatını kaybetti.

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Kaza değil cinayet: Gazeteci Rauf Gerz’in öldüğü o anlar kamerada! Son paylaşımı yürek burktu

Feci kazanın MOBESE kamerası görühntüleri ortaya çıktı.

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Kaza değil cinayet: Gazeteci Rauf Gerz’in öldüğü o anlar kamerada! Son paylaşımı yürek burktu

Görüntülerde otomobilin sol şeritten bir anda sağdaki sapağa doğru yöneldiği ve şeridinde ilerleyen Gerz'in motosikletine çarptığı görülüyor.

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Kaza değil cinayet: Gazeteci Rauf Gerz’in öldüğü o anlar kamerada! Son paylaşımı yürek burktu

SON MESAJINDA KENDİ ŞİİRİNİ PAYLAŞTI

Motosiklet ve doğa, vazgeçilmez tutkusuydu. Oldukça renkli bir hayata sahip olan Rauf Gerz, gazetecilik ve radyoculuğunun yanı sıra edebiyata da büyük ilgi duyuyordu. Farklı mecralarda köşe yazıları ve şiir yazan, Gerz'in ölümünden birkaç saat önce instagram hesabından bir şiirini paylaştığı ortaya çıktı.

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Kaza değil cinayet: Gazeteci Rauf Gerz’in öldüğü o anlar kamerada! Son paylaşımı yürek burktu

Usta gazetecinin, 2019 yılında kaleme aldığı ve 2020 Aralık sayısında, 'Sadece Şiir' dergisinde yayınlanan 'Döndüm Ben' adlı şiirini "Klasik melankoli şiiri ben de yazabiliyorum canım; o kadar da değil" mesajıyla paylaşması yürek burktu.