05 Nisan 2022, Salı
Kaza değil cinayet: Gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü o anlar kamerada! Son paylaşımı yürek burktu
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in öldüğü kaza MOBESE kamerasına yansıdı. Öte yandan Gerz'in, ölümünden birkaç saat önce sosyal medya hesabından, 2019 yılında yazdığı ve 2020 Aralık sayısında, 'Sadece Şiir' dergisinde yayınlanan 'Döndüm ben' adlı şiirini paylaştığı ortaya çıkmıştı.
Giriş Tarihi: 05.04.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 15:25
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