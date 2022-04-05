05 Nisan 2022, Salı
Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! Dehşet saçtı
Antalya'da boşandığı eşi Güllü Akman'ın ailesi ile 30 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan Onur Duygulu, devam eden tedavisini bırakıp tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde eski kayınbiraderini taksiye bindiği sırada vurdu.
Giriş Tarihi: 05.04.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 16:48
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Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı
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Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı
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Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı
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Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı
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Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı