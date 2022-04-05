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Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! Dehşet saçtı

Antalya'da boşandığı eşi Güllü Akman'ın ailesi ile 30 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan Onur Duygulu, devam eden tedavisini bırakıp tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde eski kayınbiraderini taksiye bindiği sırada vurdu.

Giriş Tarihi: 05.04.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 16:48
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Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı
Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı

Antalya'da 1 yıl boyunca eşinden şiddet gören ve 7 aylık hamileyken evden atılan Güllü Akman (25), boşandıktan sonra eski eşi Onur Duygulu'nun 30 Ocak tarihinde pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

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Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı
Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı

Saldırının ardından Güllü Akman'ın yakınları da Onur Duygulu'ya silahla karşılık verdi. Sol bacağından ve sağ kolundan yaralanarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Onur Duygulu, bugün tedavisini yarım bırakarak tekerlekli sandalye ile geldiği adliye önünde Güllü Akman'ın kardeşi Bilal Akman'a ateş açtı.

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Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı
Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı

Yaralanan eski kayınbirader hastaneye kaldırılırken eski eş sinir krizine girerek baygınlık geçirdi.

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Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı
Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı

Özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan 25 yaşındaki Güllü Akman, 2020'de internetten tanıştığı Onur Duygulu ile 1,5 aylık arkadaşlığın ardından evlendi. Evliliği boyunca şiddet gören Akman, 7 aylık hamileyken de evden atıldı.

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Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı
Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı

Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz haziranda boşandı. 30 Ocak'ta Onur Duygulu ile Güllü Akman'ın ailesi arasında silahlı kavga çıktı.