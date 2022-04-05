Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi! dehşet saçtı

Saldırının ardından Güllü Akman'ın yakınları da Onur Duygulu'ya silahla karşılık verdi. Sol bacağından ve sağ kolundan yaralanarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Onur Duygulu, bugün tedavisini yarım bırakarak tekerlekli sandalye ile geldiği adliye önünde Güllü Akman'ın kardeşi Bilal Akman'a ateş açtı.