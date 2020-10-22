Kayseri'de vahşet! Başını taşla ezip tepeden attı...

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Morkaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Afgan uyruklu Tamim Mirza, husumetlisi olduğu Afgan uyruklu Z.H. ile karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.