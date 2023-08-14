Kayseri’de çöpte bebek cesedi bulundu! Güvenlik kamerası olayı çözdü | Annesi her şeyi itiraf etti

Kayseri'de, çöp konteynerinde ölü olarak bulunan bebeğin annesini tespit etmek için yapılan çalışmada 550 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen polis ekipleri, Fatma Taş'ın 15 gün önce bir markete hamile olarak girdiğini, bebeğin konteynerde bulunmasından 1 gün sonra ise yine aynı markete karnında şişlik ve yanında bebek olmadan geldiğini tespit etti.

Giriş Tarihi: 14.08.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 18:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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