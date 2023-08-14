14 Ağustos 2023, Pazartesi
Ayağındaki yarayı sivilce zannetti! Bakın ne çıktı | Dehşete düşüren olay 🐛
Bacağında oluşan yaranın giderek işkence çektirme haline gelmesi genç adamı çileden çıkardı. İlk başta sivilce zanneden ardından yara haline gelen kapanmayan bölge adama zor günler yaşattı. Yaranın hep kanaması nedeniyle bacağında oluşan deliğe bakan adam dikkati sayesinde kurtuldu. Yara zannetiği yerden çıkanlar görenleri dehşete düşürdü.
Giriş Tarihi: 14.08.2023 20:50
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