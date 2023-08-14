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Haberler Galeri Ayağındaki yarayı sivilce zannetti! Bakın ne çıktı | Dehşete düşüren olay 🐛

Ayağındaki yarayı sivilce zannetti! Bakın ne çıktı | Dehşete düşüren olay 🐛

Bacağında oluşan yaranın giderek işkence çektirme haline gelmesi genç adamı çileden çıkardı. İlk başta sivilce zanneden ardından yara haline gelen kapanmayan bölge adama zor günler yaşattı. Yaranın hep kanaması nedeniyle bacağında oluşan deliğe bakan adam dikkati sayesinde kurtuldu. Yara zannetiği yerden çıkanlar görenleri dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 14.08.2023 20:50
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Ayağındaki yarayı sivilce zannetti! Bakın ne çıktı | Dehşete düşüren olay 🐛

Ayağındaki yaranın sivilce olduğunu zanneden genç adam hiç beklemediği bir sonla karşılaştı. Ayağındaki ağrılar giderek artmaya başlayınca genç adam arkadaşlarından yardım istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ayağındaki yarayı sivilce zannetti! Bakın ne çıktı | Dehşete düşüren olay 🐛

Arkadaşları genç adamın ayağındaki yarayı kontrol edince şok gerçekle karşılaştı.

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Ayağındaki yarayı sivilce zannetti! Bakın ne çıktı | Dehşete düşüren olay 🐛

Genç adamın ayağından böcek çıktı.

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Ayağındaki yarayı sivilce zannetti! Bakın ne çıktı | Dehşete düşüren olay 🐛
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Ayağındaki yarayı sivilce zannetti! Bakın ne çıktı | Dehşete düşüren olay 🐛