04 Ağustos 2023, Cuma
Kayıp profesör Korhan Berzeg'i bulana 1 mİlyon TL ödül! Eşi Angela Berzeg açıkladı
Gönen'de 17 Haziran günü yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ekonomi profesörü Korhan Berzeg'in akıbeti merak ediliyor. Berzeg'in kaybının 49. günü. 180 kilometrelik alanda 22 mahallede aranan Berzeg'den henüz bir iz bulunamadı. Korhan Berzeg'in sanatçı eşi Angela Berzeg evinin kapılarını açtı. Angela Berzeg, "Korhan'ı sağ salim bulup bize getiren kişiye 1 milyon lira ödül vereceğiz" dedi.
Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:41
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