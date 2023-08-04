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Haberler Galeri Kayıp profesör Korhan Berzeg'i bulana 1 mİlyon TL ödül! Eşi Angela Berzeg açıkladı

Kayıp profesör Korhan Berzeg'i bulana 1 mİlyon TL ödül! Eşi Angela Berzeg açıkladı

Gönen'de 17 Haziran günü yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ekonomi profesörü Korhan Berzeg'in akıbeti merak ediliyor. Berzeg'in kaybının 49. günü. 180 kilometrelik alanda 22 mahallede aranan Berzeg'den henüz bir iz bulunamadı. Korhan Berzeg'in sanatçı eşi Angela Berzeg evinin kapılarını açtı. Angela Berzeg, "Korhan'ı sağ salim bulup bize getiren kişiye 1 milyon lira ödül vereceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:41
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Kayıp profesör Korhan Berzeg’i bulana 1 mİlyon TL ödül! Eşi Angela Berzeg açıkladı

Dünya Bankası'nın eski Asya Direktörü ve ekonomist Korhan Berzeg'e 49 gündür ulaşılamıyor. 17 Haziran'da evinden köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Berzeg adeta sırra kadem bastı.

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Kayıp profesör Korhan Berzeg’i bulana 1 mİlyon TL ödül! Eşi Angela Berzeg açıkladı

Korhan Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berzeg evinin kapılarını ilk kez SABAH'a açtı. Acılı eş, 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i sağ olarak bulan ve aileye teslim eden kişiye 1 milyon lira ödül vereceklerini açıkladı.

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Kayıp profesör Korhan Berzeg’i bulana 1 mİlyon TL ödül! Eşi Angela Berzeg açıkladı

SAĞ BULAN KİŞİYE 1 MİLYON TL ÖDÜL

Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzeg şöyle konuştu: "Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız.

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Kayıp profesör Korhan Berzeg’i bulana 1 mİlyon TL ödül! Eşi Angela Berzeg açıkladı

Tüm Balıkesir'den hatta tüm Türkiye'den yardım istiyorum; lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman çok mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum. Ailecek uyuyamıyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Belirsizlik çok zor."

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Kayıp profesör Korhan Berzeg’i bulana 1 mİlyon TL ödül! Eşi Angela Berzeg açıkladı

HEP TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEDİ

Korhan Berzeg ile Washington'da tanıştıklarını belirten Angela Berzeg, "İlk görüşte aşktı ve aşkımız hep devam etti. 52 yıldır evliyiz. 1 kızımız var" dedi.