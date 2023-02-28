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Kayıp Mukaddes Erva Aktaş'ın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ta depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki Mukaddes Erva Aktaş'ın komşularınca ambulansa teslim edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde birinin, Mukaddes Erva'yı aracın arka koltuğundan aldıktan sonra koşarak yolun karşısındaki ambulansa götürüp, teslim ettiği görüldü.

Giriş Tarihi: 28.02.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 10:59
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Kayıp Mukaddes Erva Aktaş’ın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu Aktaş ailesinin bireyleri, enkaz altında kaldı. Abdullah Aktaş 10, kızı Mukaddes Erva 6 saat sonra enkazdan sağ çıkarılırken, eşi Ayşe Betül (30), kızı Zümra (4), kız kardeşi Özlem Aktaş (22) ve kuzeni İkra Süme (22) ise hayatını kaybetti.

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Kayıp Mukaddes Erva Aktaş’ın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı!

Abdullah Aktaş, kendisinden 4 saat önce enkazdan çıkarılan ve komşuları tarafından hastaneye götürülürken yolda sağlık görevlilerine teslim edildiği söylenen kızı Mukaddes Erva'dan bir daha haber alamadı.

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Kayıp Mukaddes Erva Aktaş’ın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı!

Kahramanmaraş ve çevre illerin yanı sıra hastanelerden adliyelere, bakanlıklardan emniyete kadar gitmediği yer kalmayan Abdullah Aktaş, kızından ize rastlayamadı. Adliyede kimliği tespit edilemeyen kız çocuklarının fotoğraflarına tek tek bakan Aktaş, en son DNA eşleşmesinden de sonuç alamadı.

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Kayıp Mukaddes Erva Aktaş’ın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı!

O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Depremin üzerinden 20 günü aşkın süre geçmesinin ardından Mukaddes Erva'nın, komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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Kayıp Mukaddes Erva Aktaş’ın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı!

Görüntüde birinin, Mukaddes Erva'yı yolda otomobilin arka koltuğunda kucağına aldıktan sonra yolun karşısındaki ambulansa götürüp, sağlık görevlilerine teslim ettiği görüldü. Ambulansa sağlık görevlisi tarafından başka çocuğun götürüldüğü de görüntüde yer aldı. Ambulansın daha sona hareket etmesi, görüntüye yansıdı.