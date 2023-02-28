Kayıp Mukaddes Erva Aktaş’ın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı!

Görüntüde birinin, Mukaddes Erva'yı yolda otomobilin arka koltuğunda kucağına aldıktan sonra yolun karşısındaki ambulansa götürüp, sağlık görevlilerine teslim ettiği görüldü. Ambulansa sağlık görevlisi tarafından başka çocuğun götürüldüğü de görüntüde yer aldı. Ambulansın daha sona hareket etmesi, görüntüye yansıdı.