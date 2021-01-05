Kayakçı kadın saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Ceketini çıkararak…

Son dakika haberi... ABD'nin New York kentindeki bir kayak merkezinde telesiyejde meydana gelen arızada kayakçı asılı kaldı. O anlar görgü tanığı Jacklyn Hoch isimli kişi tarafından kayda alındı.