06 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kayakçı kadın saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Ceketini çıkararak…

Kayakçı kadın saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Ceketini çıkararak…

Son dakika haberi... ABD'nin New York kentindeki bir kayak merkezinde telesiyejde meydana gelen arızada kayakçı asılı kaldı. O anlar görgü tanığı Jacklyn Hoch isimli kişi tarafından kayda alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 17:52
  • 1
  • 109
Kayakçı kadın saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Ceketini çıkararak…

ABD'nin New York kentindeki bir kayak merkezinde telesiyejde arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle mahsur kalanlar için seferberlik başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 109
Kayakçı kadın saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Ceketini çıkararak…

Kurtarma çalışmaları sırasında ilginç bir olay yaşandı. Gerilen bir branda atlamaya çalışan kadın kayakçının ceketi telesiyejeye takıldı.

  • 3
  • 109
Kayakçı kadın saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Ceketini çıkararak…

Hareket etmekte zorlanan kadın kayakçıya mahsur kalan başka bir arkadaşından destek geldi.

  • 4
  • 109
Kayakçı kadın saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Ceketini çıkararak…

Daha sonra asılı kalan kadın kayakçı ceketini çıkararak, brandaya atladı.

  • 5
  • 109
Kayakçı kadın saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı! Ceketini çıkararak…

O anlar görgü tanığı Jacklyn Hoch isimli kişi tarafından kayda alındı. Asılı kalan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN