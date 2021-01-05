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Kayakçı havada asılı kaldı
ABD'de kayakçıları taşıyan bir telesiyejde arıza meydana geldi. Mahsur kalanları kurtarma çalışmasında, atlamak isteyen bir kişinin montu demire takıldı. İşte asılı kalan kayakçının o zor anları.
ABD'de kayakçıları taşıyan bir telesiyejde arıza meydana geldi. Mahsur kalanları kurtarma çalışmasında, atlamak isteyen bir kişinin montu demire takıldı. İşte asılı kalan kayakçının o zor anları.