Kayakçı havada asılı kaldı

ABD'de kayakçıları taşıyan bir telesiyejde arıza meydana geldi. Mahsur kalanları kurtarma çalışmasında, atlamak isteyen bir kişinin montu demire takıldı. İşte asılı kalan kayakçının o zor anları.

ABD'de kayakçıları taşıyan bir telesiyejde arıza meydana geldi. Mahsur kalanları kurtarma çalışmasında, atlamak isteyen bir kişinin montu demire takıldı. İşte asılı kalan kayakçının o zor anları.