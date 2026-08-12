Gençlere yurt dışı uçuşlarda yüzde 20 indirim: Kampanya bugün başlıyor
AJet, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla gençlere özel yeni bir kampanya başlattı. 12-27 yaş grubundaki gençler, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında biletlerini yüzde 20 indirimli satın alabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin bugün belirtilen saatler arasında AJet mobil uygulaması üzerinden "AJGENC20" kodunu kullanması gerekiyor.
AJet tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü kapsamında 12-27 yaş grubundaki yolculara yurt dışı uçuşlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.
Kampanya, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli olacak.
AJET İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?
İndirimli biletler 12 Ağustos 2026 tarihinde 11.00-23.59 saatleri arasında yalnızca AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.
ŞARTLAR NE?
Kampanyadan yararlanmak için satın alma sırasında "AJGENC20" kodunun kullanılması gerekiyor.
HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Kampanya kapsamında satın alınan indirimli biletlerle yapılacak seyahatler, 1 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.
Ayrıca kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 20 indirim uygulanacak.
İNDİRİM HANGİ YURT DIŞI DESTİNASYONLARINDA GEÇERLİ?
AJet'in gençlere yönelik kampanyası çok sayıda yurt dışı destinasyonunda geçerli olacak.
Kampanyanın geçerli olduğu noktalar şöyle:
Hamburg, Frankfurt, Zürih, Paris, Londra, Saraybosna, Budapeşte, Hannover, Stuttgart, Brüksel, Amsterdam, Stockholm, Berlin, Lyon, Üsküp, Priştine, Madrid, Prag, Barselona, Rotterdam, Tiran, Bükreş, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Süleymaniye, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Şam ve Halep.
Genç yolcular, kampanya şartlarını karşılamaları halinde belirtilen tarihlerde bu destinasyonlara yapılacak uygun uçuşlarda yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecek.