Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon! ’Kato’, ’toptancı’, ’Minnoş’ koduyla anlaşıyorlar
Son dakika haberine göre Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda akılalmaz detaylar ortaya çıktı. Aralarında sanatçı, güzellik uzmanı, hemşire, masör gibi farklı sektörlerde çalışan çok sayıda kadının 10 bin TL varan fiyatlara kadar fuhuş yaptığı belirlenirken, müşterilerin kadınları katalogdan beğendiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 07.07.2022
14:07 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
15:32
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince kent genelinde suç oranlarının artması üzerine yapılan araştırmalarda; piyasada menfaat karşılığı fuhuş yapan ve geçimini bu şekilde temin eden eskort bayanların sosyal medya ve WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişime geçtikleri tespit edildi.
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TAKTIKLARI LAKAPLAR
Müşterilerine numaralarını vererek diğer kadın arkadaşlarına söyleyip para 'debel' karşılığında rezidans, otel veya müşterilerin evinde fuhuş yaptıkları, tek seans ücretlerinin 2 bin TL, saatlik ücretlerinin 4 -5 bin TL gecelik ücretlerinin ise 8 - 10 bin TL olduğu, fuhuş yapan bayanların bir birlerine müşteri yönlendirdikleri, WhatsApp üzerinden bayanların 'katalog' tabir edilen resimleri zengin müşterilere 'Koli, Kahve ve Koo', zengin ama keko müşterilere 'Laço' ve zengin işadamlarına 'toptancı', cinsel ilişki ücreti olarak tabir ettikleri 'elbise ve temizlik ücreti' zengin erkek müşterilerine gönderdikleri,
müşterilerin katalogdan beğendiği, piyasada 'VİP' veya 'Kaporacı Kızlar' olarak tabir edilen bayanlarla doğrudan ve üçüncü kişiler aracılığıyla irtibata geçtikleri, ücret konusunda anlaştıkları kadınlarla Kayseri'de veya Nevşehir'de alkollü ve kurumsal eğlence mekanlarında zengin erkeklerle buluşup önce eğlendikleri daha sonra 'Minnoş' diye hitap ettikleri kadınlarla lüks ve pahalı otellerde cinsel birliktelik yaşadıkları ve haksız ekonomik kazanç elde ettikleri belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Ayrıca bu kadınların 3 farklı taksici ile anlaşmalı oldukları ve başka taksici kullanmadıkları öğrenilirken, belirtilen suçlarla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda 3 ay süre ile teknik ve fiziki takipler sonucunda ekiplerce eş zamanlı planlı operasyon düzenlendi.
49 KADIN MAĞDUR EDİLMİŞ
182 farklı erkek müşteri ile aralarında sanatçı, güzellik uzmanı, hemşire, masör gibi farklı sektörlerde çalışan, Kayseri, Antalya, İzmir, Nevşehir, Aksaray illerinde yaşayanların olduğu 49 mağdur kadının fuhuş yapmasına aracılık edip yer ve imkan sağladıkları öğrenildi.