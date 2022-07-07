Kataloglarla fuhuş yaptıran çeteye operasyon! ’Kato’, ’toptancı’, ’Minnoş’ koduyla anlaşıyorlar

TAKTIKLARI LAKAPLAR

Müşterilerine numaralarını vererek diğer kadın arkadaşlarına söyleyip para 'debel' karşılığında rezidans, otel veya müşterilerin evinde fuhuş yaptıkları, tek seans ücretlerinin 2 bin TL, saatlik ücretlerinin 4 -5 bin TL gecelik ücretlerinin ise 8 - 10 bin TL olduğu, fuhuş yapan bayanların bir birlerine müşteri yönlendirdikleri, WhatsApp üzerinden bayanların 'katalog' tabir edilen resimleri zengin müşterilere 'Koli, Kahve ve Koo', zengin ama keko müşterilere 'Laço' ve zengin işadamlarına 'toptancı', cinsel ilişki ücreti olarak tabir ettikleri 'elbise ve temizlik ücreti' zengin erkek müşterilerine gönderdikleri,