07 Temmuz 2022, Perşembe
Arefe günü yarım gün resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün çalışma saatleri nasıl olacak? Mesai saatleri...
Arefe günü yarım gün resmi tatil mi? Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. 4 gün sürecek bayram ise 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak 12 Temmuz Salı günü bitecek. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte arefe günü hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, arefe günü yarım gün resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları..
Giriş Tarihi: 07.07.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 16:49
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