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Haberler Galeri Arefe günü yarım gün resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün çalışma saatleri nasıl olacak? Mesai saatleri...

Arefe günü yarım gün resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün çalışma saatleri nasıl olacak? Mesai saatleri...

Arefe günü yarım gün resmi tatil mi? Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. 4 gün sürecek bayram ise 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak 12 Temmuz Salı günü bitecek. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte arefe günü hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, arefe günü yarım gün resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları..

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 16:49
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Arefe günü yarım gün resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün çalışma saatleri nasıl olacak? Mesai saatleri...

Arefe günü yarım gün resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban arefesinin gelmesiyle birlikte bazı sorular gündeme geldi. Kurban Bayramı arefesinde resmi tatil uygulanıp uygulanmadığı konusunda araştırmalar sürrüyor. Peki, arefe günü yarım gün resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün çalışma saatleri nasıl olacak? Arefe günü memurlar çalışacak mı? Mesai saatleri nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arefe günü yarım gün resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün çalışma saatleri nasıl olacak? Mesai saatleri...

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, arefe günü yarım gün resmi tatildir. Buna göre, öğlene kadar çalışma olacak. Öğle tatili ile birlikte kamuda 9 günlük bayram tatili başlayacak.

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Arefe günü yarım gün resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün çalışma saatleri nasıl olacak? Mesai saatleri...

KURBAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet takvimine göre, 2022 Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tarihleri ise şu şekilde:

Arefe günü: 08 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 12 Temmuz Salı

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Arefe günü yarım gün resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün çalışma saatleri nasıl olacak? Mesai saatleri...

KURBAN AREFESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kurban Bayramı arefesinde, mukaddes topraklarda milyonlarca mü'min, Rablerine şükran, minnet ve bağlılık hislerini tekbirleriyle ve telbiyeleriyle ilan ederken, İslâm âleminin bu muhteşem bayramına hazırlanan diğer İslâm ülkelerindeki Müslümanlar da bam başka bir heyecan ve sevinç havasına girerler. Mekke'deki kardeşlerinin tekbirlerine, sabah namazıyla birlikte başladıkları teşrik tekbirleriyle iştirak ederler.

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Arefe günü yarım gün resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün çalışma saatleri nasıl olacak? Mesai saatleri...

Arefe, Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu ayın ilk on günü hakkında büyük müjde ve teşviklerde bulunmuşlardır. Bu teşviklerde Kurban Bayramı arefesinin ayrı bir yeri vardır. Çünkü insanlara gönderilen İlahi hükümlerin artık tamamlandığını bildiren "Bugün dininizi tamamladım" (1) mealindeki âyet-i kerime bugünde nazil olmuştur.

Bu hususta bir Yahudinin Hazret-i Ömer'le (r.a.) yaptığı konuşma, Arefe gününün mana âlemimizdeki yerini berrak bir şekilde ortaya koymaktadır:

Bahsi geçen Yahudi, Hz. Ömer'e "Ey Ömer, sizin kitabınızda okumakta olduğunuz bir âyet vardır ki, biz Yahudilere inmiş olsaydı, onun indiği günü bayram yapardık" dedi.