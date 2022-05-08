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Haberler Galeri Kastamonu'yu yine sel vurdu! Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haber'de anlattı

Kastamonu'yu yine sel vurdu! Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haber'de anlattı

Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine yenileri yapılana kadar geçici köprüler kurulmuştu. Ancak kenti bir kez daha sel vurdu. 15 geçici köprü zarar gördü. Birçok köye ulaşım kesildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Çakır, "Çatalzeytin'de 5 köye ulaşım sağlanamıyor." dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 08.05.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 15:37
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Kastamonu’yu yine sel vurdu! Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haber’de anlattı

Sağanak ve eriyen kar suyu taşkınlara neden oldu. Kastamonu'yu yine sel vurdu.

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Kastamonu’yu yine sel vurdu! Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haber’de anlattı

Geçtiğimiz yıl yaşanan felaketin ardından yıkılan köprülerin yerine geçici köprüler yapılmıştı.

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Kastamonu’yu yine sel vurdu! Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haber’de anlattı

Ancak dere yataklarındaki su seviyesi yükselince onlar da dayanmadı.

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Kastamonu’yu yine sel vurdu! Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haber’de anlattı

Çatalzeytin'de 6, İnebolu'da 1, Bozkurt ve Küre'de 4'er olmak üzere il genelinde 15 geçici köprü zarar gördü.

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Kastamonu’yu yine sel vurdu! Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haber’de anlattı

Taşkınlar nedeniyle yollar tarım arazileri zarar gördü.