Kastamonu'da tarlasını süren çiftçi şaşkına döndü! Toprağın altından tarihi lahit çıktı

Kastamonu'da tarlasını süren çiftçinin pulluğuna tarihi lahit kapağı takıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, lahitten çıkan insan kemikleri ve tarihi kalıntıları incelemeye aldı.

Akılalmaz olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Örhen köyü Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını ekime hazırlamak amacıyla traktörünün başına geçen F.A. isimli çiftçi, arazide çalışma yaptığı sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı. Traktörün arkasına bağlı pulluk, toprağın altında bulunan sert bir cisme takıldı.

Çalışmasını durdurarak traktörden inen çiftçi, pulluğun takıldığı noktayı kontrol etti. Toprağın altındaki cismin sıradan bir taş olmadığını fark eden F.A., yaptığı incelemede bunun tarihi bir lahit kapağı olduğunu gördü. Karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan çiftçi, tarlasındaki çalışmayı hemen durdurdu ve durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

JANDARMA VE MÜZE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ! Çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, tarihi kalıntının bulunduğu tarlada güvenlik önlemleri aldı. Olayın bildirilmesinin ardından Kastamonu Müze Müdürlüğü ekiplerine de haber verildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan uzman arkeologlar ve müze görevlileri, toprağa gömülü durumdaki lahit üzerinde inceleme ve kurtarma çalışması başlattı.

LAHİTTEN İNSAN KEMİKLERİ VE TARİHİ MATERYALLER ÇIKTI Müze uzmanlarının yürüttüğü çalışmalar sırasında lahitten insan kemikleri ve döneme ait olduğu değerlendirilen çeşitli tarihi kalıntılar çıkarıldı. Bulunan kemikler ve diğer materyaller, hangi döneme ait olduklarının ve tarihi değerlerinin belirlenmesi amacıyla Kastamonu Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek muhafaza altına alındı.