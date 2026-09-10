Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıktı! Yıllardır saklı kalan tarih yeniden gün yüzüne çıktı

Kars'ta Karakurt Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte yıllar önce sular altında kalan eski Karakurt köyü yeniden gün yüzüne çıktı. Köy camisi, ev kalıntıları ve kilisenin ortaya çıkmasıyla bölgenin geçmişten kalan izleri görünür hale geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırlarında bulunan Karakurt Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle bir dönem yaşamın sürdüğü eski Karakurt köyüne ait yapılar yeniden görünür hale geldi.

Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan görüntüler, geçmişte köyde sürdürülen yaşamın izlerini yeniden gözler önüne serdi. Sular altında kalan yerleşim alanı, yıllar sonra sessizliğiyle dikkat çekti.

CAMİ, EVLER VE KİLİSE YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI Baraj sularının çekildiği bölgede eski köy yerleşimine ait yapı kalıntıları ortaya çıktı. Köy camisinin yanı sıra çok sayıda evin temel ve duvar kalıntıları ile bölgede bulunan kilise de yeniden görüldü.

Bir zamanlar insanların yaşadığı, sokaklarında hayatın sürdüğü eski Karakurt köyünde ortaya çıkan yapıların büyük bölümünün zaman içinde harabeye döndüğü görüldü.

YILLAR ÖNCEKİ HAYATIN İZLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Eski köy yerleşiminde ortaya çıkan cami, ev kalıntıları ve kilise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde barajın çekilen suları ile ortaya çıkan eski yerleşim alanının oluşturduğu manzara dikkat çekti.