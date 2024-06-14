BUGÜN KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12'nci sınıflara karneler basıldı mı, dağıtım saatleri belli oldu mu?

14 Haziran'da gerçekleşecek karne günü öncesinde öğrenciler ve veliler, son notlarını öğrenme heyecanı içinde. Karnelerin basılıp basılmadığı ve ne zaman dağıtılacağına dair meraklı bekleyiş sürerken, birçok kişi bu konuda bilgi sahibi olmak istiyor. Bu yıl son kez sınıflarında olacak öğrenciler, öğretmenlerinden karnelerini teslim alacakları saatleri de araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği karne dağıtım saatleriyle ilgili detaylar da yakından takip ediliyor. İşte, MEB'in açıkladığı karnelerin saat kaçta verileceğine dair bilgiler ve tüm detaylar...