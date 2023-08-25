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Karne almak için çıktı bir daha geri dönmedi! 30 yaş küçük öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında suç duyurusu

Manisa'da karne almaya gidip eve dönmeyen, 1 ay sonra da kendisinden 30 yaş büyük muhasebe öğretmeni M.G. (48) ile evlenip hamile kaldığı belirtilen lise öğrencisi B.A.'nın (18) ailesi, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Mervan Karaca, öğretmen M.G.'nin, B.A. ile 18 yaşını doldurmadan ilişki yaşadığını söyleyerek, "Şüpheli şahsın ceza alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 16:02
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Karne almak için çıktı bir daha geri dönmedi! 30 yaş küçük öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında suç duyurusu

Manisa Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi B.A., karne almak için çıktığı evine bir daha dönmedi. Kızları B.A.'yı arayan, Hüseyin-Oya Altınkıran çifti, kayıp başvurusunda bulundu.

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Karne almak için çıktı bir daha geri dönmedi! 30 yaş küçük öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında suç duyurusu

Aile, kızlarının karne aldığı gün, kendisinden 30 yaş büyük 2 çocuk babası muhasebe öğretmeni M.G. ile evlendiğini öğrendi. Aile, tüm çabalara karşın kızlarına ulaşamadı. Evlendikten 1 ay sonra, 20 Temmuz'da baba Hüseyin Altınkıran, cep telefonuna hastaneden gelen mesajla kızının 15 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Aile, öğretmen M.G. hakkında o dönem öğrencisi olan B.A. ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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Karne almak için çıktı bir daha geri dönmedi! 30 yaş küçük öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında suç duyurusu

"REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU İŞLEDİĞİ ORTADADIR"

Hüseyin-Oya Altınkıran çifti ve avukatları Mervan Karaca adliye çıkışında açıklamalarda bulundu.

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Karne almak için çıktı bir daha geri dönmedi! 30 yaş küçük öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında suç duyurusu

Ailenin avukatı Karaca, "Kızımız B.A. henüz lise öğrencisiyken başından geçen travmatik olayları öğretmeni M.G.'ye anlatmıştır. M.G., B.A.'nın başından geçen travmatik olayları yetkili mercilere bildirmek yerine, gönül ilişkisi kurmuştur. Karne aldığı, liseden mezun olduğu gün kendisiyle nikah kıymıştır. Şüpheli M.G.'nin, henüz B. reşit olmadan birlikte olduklarına dair evrakımızı Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasına sunduk.

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Karne almak için çıktı bir daha geri dönmedi! 30 yaş küçük öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında suç duyurusu

İncelendiğinde M.G. ile öğrencisinin henüz reşit olmadan birlikte olduklarını ispatlamaktadır. M.G., 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçu işlediği de ortadadır. B.A, her ne kadar 18 yaşını doldurmuş olsa da eylemin gerçekleştiği dönem çocuk olduğu dönemdir. Şüpheli şahıs halihazırda öğretmenlik mesleğini sürdürmektedir. Bundan sonraki süreçte kız çocuklarının aynı eyleme maruz kalmaması için yasal süreci takip edeceğiz, şüpheli şahsın ceza alması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.