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Karne almak için çıktı bir daha geri dönmedi! 30 yaş küçük öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında suç duyurusu
Manisa'da karne almaya gidip eve dönmeyen, 1 ay sonra da kendisinden 30 yaş büyük muhasebe öğretmeni M.G. (48) ile evlenip hamile kaldığı belirtilen lise öğrencisi B.A.'nın (18) ailesi, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Mervan Karaca, öğretmen M.G.'nin, B.A. ile 18 yaşını doldurmadan ilişki yaşadığını söyleyerek, "Şüpheli şahsın ceza alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 25.08.2023 16:02Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 16:02