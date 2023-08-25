İşte Çanakkale yangınının başlangıç noktası! Köylüler ’önleyemedik’ diyerek açıkladı: Rüzgar köye doğru esseydi...

Biz yol boyuna su tankerlerini çekip, köye alevlerin gelmemesi için yol boyunca suladık. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü, ormana yayıldı. Sonrasında hayvanlarımızı kurtarmaya gittik. Bazı arkadaşlarımızın hayvanları ve ahırları yandı. Bütün araziler yandı. İnsanların çok zararları oluştu. Eğer rüzgar ormana değil, köye doğru esseydi, köy komple yanmıştı" diye konuştu.