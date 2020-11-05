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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Karınca yuvasına alüminyum döktü! Çıkan sonuç...
Karınca yuvasına alüminyum döktü, ortaya çıkan sonuç görenleri şaşkına çevirdi. Evinin bahçesinde bilimsel adı "Solenopsis invicta" olan ateş karıncasının kolonisini bulan adam, ilginç bir deneye imza attı. Karınca yuvasına, sıvı halde alüminyum döktü. Yuvanın her gözüne ulaşan alüminyumun donmasını bekledikten sonra toprağı büyük bir titizlikle kazdı. Ortaya çıkan sonuç ise adete bir sanat eseriydi
Giriş Tarihi: 05.11.2020 06:40
Ateş karıncalarının bilimsel adı "Solenopsis invicta" dır. Doğal yaşam alanları Güney Amarikanın Amazon yağmur ormanlarıdır ama muhtemelen insanların etkisiyle Kuzey Amerika, Çin ve Avustralya'ya da yayılmışlardır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Her yıl ateş karıncaları milyonlarca dolarlık zarara neden olmaktadırlar çünkü yedikleri her yeri kurutma özellikleri var bu nedenle ekonomik olarak çok büyük bir sorundurlar.
Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.