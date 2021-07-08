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Kargalar gerçekten 200 yıl mı yaşıyor? Hepimiz yanlış biliyormuşuz!

Kargaların 80-90 yıl, hatta 200 yıl yaşadıklarına dair toplumda dolaşan tevatürleri elbette duymuşsunuzdur. Hatta belki de bu iddialara inananlardan birisi de sizsiniz. Ama bilim, kargaların ömrüyle ilgili bambaşka bir gerçekten bahsediyor. Peki, kargalar kaç yıl yaşıyor? İşte kargaların ömrüyle ilgili doğru bilinen büyük yanlış...

Giriş Tarihi: 08.07.2021 05:19 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 05:24
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Kargalar gerçekten 200 yıl mı yaşıyor? Hepimiz yanlış biliyormuşuz!

Toplumda kargaların 200 yaşına kadar hayat sürdükleri iddia ediliyor.

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Kargalar gerçekten 200 yıl mı yaşıyor? Hepimiz yanlış biliyormuşuz!

Peki, bu iddiaların ne kadarı doğru?

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Kargalar gerçekten 200 yıl mı yaşıyor? Hepimiz yanlış biliyormuşuz!

Bir karganın ortalama yaşam süresi bilim adamları tarafından uzun yıllar önce tespit edilmiş vaziyette.

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Kargalar gerçekten 200 yıl mı yaşıyor? Hepimiz yanlış biliyormuşuz!

Oldukça zeki olan bu kuşların yaşam sürelerini öğrenince oldukça şaşıracaksınız.

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Kargalar gerçekten 200 yıl mı yaşıyor? Hepimiz yanlış biliyormuşuz!

Kargalar 15 - 20 yıl kadar yaşam sürüyor.