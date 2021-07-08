Kargalar gerçekten 200 yıl mı yaşıyor? Hepimiz yanlış biliyormuşuz!

Kargaların 80-90 yıl, hatta 200 yıl yaşadıklarına dair toplumda dolaşan tevatürleri elbette duymuşsunuzdur. Hatta belki de bu iddialara inananlardan birisi de sizsiniz. Ama bilim, kargaların ömrüyle ilgili bambaşka bir gerçekten bahsediyor. Peki, kargalar kaç yıl yaşıyor? İşte kargaların ömrüyle ilgili doğru bilinen büyük yanlış...

Giriş Tarihi: 08.07.2021 05:19 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 05:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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