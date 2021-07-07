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Haberler Galeri A101 marketlerde dev indirim rüzgarı! 8 Temmuz A101 aktüel kataloğu gözleri kamaştırdı! Bu hafta hangi ürünler var?

A101 marketlerde dev indirim rüzgarı! 8 Temmuz A101 aktüel kataloğu gözleri kamaştırdı! Bu hafta hangi ürünler var?

A101 8 Temmuz aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta sürprizlerin yer aldığı perşembe indirimlerinde her kategoriden ürün bulunuyor. Teknoloji ürünlerinin ilk sırada yer aldığı katalogda, züccaciye, bahçe ve plaj ürünleri, ev ihtiyaçlarını karşılayacak birçok çeşit ürün, temizlik ve gıda ürünlerinin yanı sıra Kurban Bayramı'na özel şeker ve çikolatalar da bu katalogda yer alıyor. A101 müşterilerinin beğenisine sunulacak kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. 8 Temmuz 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağına yönelik sorular yanıt buldu. İşte güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2021 17:18
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A101 marketlerde dev indirim rüzgarı! 8 Temmuz A101 aktüel kataloğu gözleri kamaştırdı! Bu hafta hangi ürünler var?

A101 8 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 marketlerin perşembe kampanyaları heyecanla bekleniyordu. Bayram için şeker ve çikolata ürünlerinin de yer aldığı katalogda, birbirinden muhteşem ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. Haftanın indirimlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler olacak? İşte A101 8 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A101 marketlerde dev indirim rüzgarı! 8 Temmuz A101 aktüel kataloğu gözleri kamaştırdı! Bu hafta hangi ürünler var?

Toshiba 58UA2063DT 58" Ultra HD Android Smart Led TV
- 58" 146 cm
- 4 x HDMI
- Dahili wifi
- Chromecast
- 2 x USB Media player
- Bluetooth
- 4K Ultra HD
- Youtube / Netflix / Amazon Prime / Google Play
- Vestel servis güvencesinde 3 yıl garantilidir
- 15 iş gününde ücretsiz teslimat
- Ücretsiz teslimat ve kurulum

- Ürün kurulumu yetkili servis tarafından yapılmakta olup, yetkili servis tarafından kurulumu yapılmayan ürünler garanti kapsamından çıkmaktadır.

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A101 marketlerde dev indirim rüzgarı! 8 Temmuz A101 aktüel kataloğu gözleri kamaştırdı! Bu hafta hangi ürünler var?

Axen AX58LEDJ203 58'' Ultra HD Android Smart Led TV

Hi Level HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV

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A101 marketlerde dev indirim rüzgarı! 8 Temmuz A101 aktüel kataloğu gözleri kamaştırdı! Bu hafta hangi ürünler var?

Seg SCM 9100 / CM 910 9 KG Çamaşır Makinesi

Seg SBM 4001/BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi

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A101 marketlerde dev indirim rüzgarı! 8 Temmuz A101 aktüel kataloğu gözleri kamaştırdı! Bu hafta hangi ürünler var?

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