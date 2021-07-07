A101 marketlerde dev indirim rüzgarı! 8 Temmuz A101 aktüel kataloğu gözleri kamaştırdı! Bu hafta hangi ürünler var?

A101 8 Temmuz aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta sürprizlerin yer aldığı perşembe indirimlerinde her kategoriden ürün bulunuyor. Teknoloji ürünlerinin ilk sırada yer aldığı katalogda, züccaciye, bahçe ve plaj ürünleri, ev ihtiyaçlarını karşılayacak birçok çeşit ürün, temizlik ve gıda ürünlerinin yanı sıra Kurban Bayramı'na özel şeker ve çikolatalar da bu katalogda yer alıyor. A101 müşterilerinin beğenisine sunulacak kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. 8 Temmuz 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağına yönelik sorular yanıt buldu. İşte güncel liste...