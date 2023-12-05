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Haberler Galeri Kardeşi kardeşe düşman eden sarmal! Nazmiye Tutaner’den ablası Nevrigül Alan’la ilgili sözleri şoke etti: Çok zıpladı ölmeyi hak etti

Kardeşi kardeşe düşman eden sarmal! Nazmiye Tutaner’den ablası Nevrigül Alan’la ilgili sözleri şoke etti: Çok zıpladı ölmeyi hak etti

22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Müge Anlı ekibine konuşmaya devam eden tanıkların sözleri dikkatleri yeniden Nazmiye Tutaner'in üzerine çekti. Nevrigül'ün arkadaşı "Kız kardeşi farkında olmadan kullanıldı" derken yayına bağlanan kuzenleri ipleri iyice gerdi. Nazmiye'nin "Ablam çok zıpladı, ölmeyi hak etti!" dediği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.12.2023 18:05
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Kardeşi kardeşe düşman eden sarmal! Nazmiye Tutaner’den ablası Nevrigül Alan’la ilgili sözleri şoke etti: Çok zıpladı ölmeyi hak etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Nevrigül Alan, zeytinlik alanda asılı halde bulunmuştu. Acı olayın ardından tanıklar Müge Anlı ve ekibine şoke eden itiraflarda bulundu.

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Kardeşi kardeşe düşman eden sarmal! Nazmiye Tutaner’den ablası Nevrigül Alan’la ilgili sözleri şoke etti: Çok zıpladı ölmeyi hak etti

"NAZMİYE'Yİ KULLANDILAR"

Nevrigül Alan'ın arkadaşı açıklamalarında, "Ben Nazmiye'nin kullanıldığını düşünüyorum. Bizi Remzi'ye yönelttiler başta. Akıllı mantıklı düşününce zaten her şey ortada." ifadelerini kullandı.

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Kardeşi kardeşe düşman eden sarmal! Nazmiye Tutaner’den ablası Nevrigül Alan’la ilgili sözleri şoke etti: Çok zıpladı ölmeyi hak etti

"ODASINDAN ÇIKMAMAYA BAŞLADI"

Nazmiye'nin yaşanan her şeyi Barış ve Doğan'a aktardığını belirten genç kız, "Nazmiye'de hiçbir şey yoktu. Müge Anlı'ya çıkılacağı zaman, bir baktım odadan dışarı adımını atmıyor. İnsanın dikkatini çekmez mi olan olaylar? Doğan'ı da 'Ablam nerede?' diye o aramış, sormuş." ifadelerine yer verdi.

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Kardeşi kardeşe düşman eden sarmal! Nazmiye Tutaner’den ablası Nevrigül Alan’la ilgili sözleri şoke etti: Çok zıpladı ölmeyi hak etti

Nazmiye'ye kızan genç kız, "Sen başta Doğan'ı da söylemiyordun, Remzi'ye yükleniyordun. Siz aranızda bir şeyler konuştunuz. Sonra Doğan olabilir! Doğan nereden senin ağabeyin oluyor. İkisi de şüpheli" dedi.

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Kardeşi kardeşe düşman eden sarmal! Nazmiye Tutaner’den ablası Nevrigül Alan’la ilgili sözleri şoke etti: Çok zıpladı ölmeyi hak etti

NAZMİYE'NİN SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Bunun üzerine "Saygımdan öyle diyorum" ifadesini kullanan Nazmiye'nin sözleri genç kızı sinirlendirdi: