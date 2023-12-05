Kardeşi kardeşe düşman eden sarmal! Nazmiye Tutaner’den ablası Nevrigül Alan’la ilgili sözleri şoke etti: Çok zıpladı ölmeyi hak etti

"ODASINDAN ÇIKMAMAYA BAŞLADI"

Nazmiye'nin yaşanan her şeyi Barış ve Doğan'a aktardığını belirten genç kız, "Nazmiye'de hiçbir şey yoktu. Müge Anlı'ya çıkılacağı zaman, bir baktım odadan dışarı adımını atmıyor. İnsanın dikkatini çekmez mi olan olaylar? Doğan'ı da 'Ablam nerede?' diye o aramış, sormuş." ifadelerine yer verdi.