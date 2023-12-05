HaberlerGaleriKardeşi kardeşe düşman eden sarmal! Nazmiye Tutaner’den ablası Nevrigül Alan’la ilgili sözleri şoke etti: Çok zıpladı ölmeyi hak etti
Kardeşi kardeşe düşman eden sarmal! Nazmiye Tutaner’den ablası Nevrigül Alan’la ilgili sözleri şoke etti: Çok zıpladı ölmeyi hak etti
22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Müge Anlı ekibine konuşmaya devam eden tanıkların sözleri dikkatleri yeniden Nazmiye Tutaner'in üzerine çekti. Nevrigül'ün arkadaşı "Kız kardeşi farkında olmadan kullanıldı" derken yayına bağlanan kuzenleri ipleri iyice gerdi. Nazmiye'nin "Ablam çok zıpladı, ölmeyi hak etti!" dediği ortaya çıktı.