HaberlerGaleriAydın'da arkadaş vahşeti! Bayıltıp diri diri gömdüler | Aynı odayı paylaştıkları kişiyi öldürüp 3 yıl emekli maaşını çektiler
Aydın'da arkadaş vahşeti! Bayıltıp diri diri gömdüler | Aynı odayı paylaştıkları kişiyi öldürüp 3 yıl emekli maaşını çektiler
Aydın'da 4 yıl önce kaybolan 55 yaşındaki Mehmet Akkan'ı 2 arkadaşının sopayla kafasına vurarak bayıltıp diri diri gömdükleri ortaya çıktı. Üç yıldır Akkan'ın emekli maaşını çeken cinayet zanlıları, bankanın kamera kayıtlarından tespit edilip tutuklandı.
Giriş Tarihi: 06.12.2023 07:46Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 09:24