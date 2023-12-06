06 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aydın'da arkadaş vahşeti! Bayıltıp diri diri gömdüler | Aynı odayı paylaştıkları kişiyi öldürüp 3 yıl emekli maaşını çektiler

Aydın'da arkadaş vahşeti! Bayıltıp diri diri gömdüler | Aynı odayı paylaştıkları kişiyi öldürüp 3 yıl emekli maaşını çektiler

Aydın'da 4 yıl önce kaybolan 55 yaşındaki Mehmet Akkan'ı 2 arkadaşının sopayla kafasına vurarak bayıltıp diri diri gömdükleri ortaya çıktı. Üç yıldır Akkan'ın emekli maaşını çeken cinayet zanlıları, bankanın kamera kayıtlarından tespit edilip tutuklandı.

Giriş Tarihi: 06.12.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 09:24
  • 1
  • 7
Aydın’da arkadaş vahşeti! Bayıltıp diri diri gömdüler | Aynı odayı paylaştıkları kişiyi öldürüp 3 yıl emekli maaşını çektiler

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşayan Mehmet Akkan, 4 yıl önce eşi uzaklaştırma kararı aldırınca Denizli'de pansiyonda kalan arkadaşı Osman Çiftçi'nin yanına gitti. Ancak bir süre sonra Akkan'dan haber alamayan ablası, kayıp başvurusunda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Aydın’da arkadaş vahşeti! Bayıltıp diri diri gömdüler | Aynı odayı paylaştıkları kişiyi öldürüp 3 yıl emekli maaşını çektiler

Akkan'a dair hiçbir ize rastlanamazken bir ihbarla raftan indirilen dosya, Aydın Emniyeti'nin kurduğu özel ekip tarafından çözüldü.

  • 3
  • 7
Aydın’da arkadaş vahşeti! Bayıltıp diri diri gömdüler | Aynı odayı paylaştıkları kişiyi öldürüp 3 yıl emekli maaşını çektiler

Akkan'ın maaşının 2019- 2022 yılları arasında düzenli olarak çekildiği tespit edilince, banka şubesinin kamera kayıtları incelemeye alındı.

  • 4
  • 7
Aydın’da arkadaş vahşeti! Bayıltıp diri diri gömdüler | Aynı odayı paylaştıkları kişiyi öldürüp 3 yıl emekli maaşını çektiler

KADIN KILIĞINA GİRMİŞ

Görüntüleri inceleyen ekip, Osman Çiftçi'nin peruk ve maskeyle maaşı çektiğini tespit etti. Honaz'da gözaltına alınan Çiftçi ise arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

  • 5
  • 7
Aydın’da arkadaş vahşeti! Bayıltıp diri diri gömdüler | Aynı odayı paylaştıkları kişiyi öldürüp 3 yıl emekli maaşını çektiler

Akkan'dan para istediğini ancak vermediğini anlatan zanlı, "Ben de arkadaşım Enver ile plan yaptım. Birlikte alkol aldık. Mehmet sarhoş oldu. Enver'e 'Ben bunu öldüreceğim, git kazma kürek al gel' dedim. Mezar kazıp Mehmet'in kafasına sopayla vurdum. Kazdığım mezara düştü. Çıkmaya çalışırken tekrar vurup bayılttım. Ardından da gömdük" dedi.