Aydın’da arkadaş vahşeti! Bayıltıp diri diri gömdüler | Aynı odayı paylaştıkları kişiyi öldürüp 3 yıl emekli maaşını çektiler

Akkan'dan para istediğini ancak vermediğini anlatan zanlı, "Ben de arkadaşım Enver ile plan yaptım. Birlikte alkol aldık. Mehmet sarhoş oldu. Enver'e 'Ben bunu öldüreceğim, git kazma kürek al gel' dedim. Mezar kazıp Mehmet'in kafasına sopayla vurdum. Kazdığım mezara düştü. Çıkmaya çalışırken tekrar vurup bayılttım. Ardından da gömdük" dedi.