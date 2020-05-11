Karaman’da vatandaşlar kilosu 200 lirayı bulan domalan mantarını karış karış arıyor!

Karaman'da, bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor. Geçen yıl kilosu 80 TL'den alıcı bulan ve bu yıl az olması nedeniyle 200 TL'ye kadar yükselen domalan mantarını bulmak için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağıyla afrodizyak etkisi olduğu biliniyor.