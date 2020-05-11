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Haberler Galeri Karaman’da vatandaşlar kilosu 200 lirayı bulan domalan mantarını karış karış arıyor!

Karaman’da vatandaşlar kilosu 200 lirayı bulan domalan mantarını karış karış arıyor!

Karaman'da, bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi 'domalan' adı verilen mantarı arıyor. Geçen yıl kilosu 80 TL'den alıcı bulan ve bu yıl az olması nedeniyle 200 TL'ye kadar yükselen domalan mantarını bulmak için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor. Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağıyla afrodizyak etkisi olduğu biliniyor.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 11:51
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Karaman’da vatandaşlar kilosu 200 lirayı bulan domalan mantarını karış karış arıyor!

Doğada kendiliğinden yetişen ve 1 aylık sürede toprak altından çıkarılmadığı takdirde çürüyen domalan mantarı görünüm itibariyle patatese benziyor.

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Karaman’da vatandaşlar kilosu 200 lirayı bulan domalan mantarını karış karış arıyor!

Taş ve otların altlarına tek tek bakan yöre halkı, buldukları mantarları, ellerindeki çubuklarla toprağı hafif kazdıktan sonra çıkarıyor.

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Karaman’da vatandaşlar kilosu 200 lirayı bulan domalan mantarını karış karış arıyor!

Geçen yıllara göre bu yıl çok az görülen domalan mantarının fiyatlarında da ciddi anlamda yükselme meydana geldi. Domalan mantarının nadir yerlerde çıktığını belirten Eyüp Evci, bu yıl geçen yıla oranla çok az sayıda bulduklarını belirtti.

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Karaman’da vatandaşlar kilosu 200 lirayı bulan domalan mantarını karış karış arıyor!

Evci, şöyle konuştu:

''Bu yıl Karaman'da domalan veya dolaman olarak adlandırılan mantarın geçtiğimiz yıllara göre çok az. Bizler yiyecek kadar buluyoruz. Her yıl bahar geldiği zaman bir heyecanlanıyoruz. Bu yıl yağmurumuz güzel ama domalan mantarı az.

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Karaman’da vatandaşlar kilosu 200 lirayı bulan domalan mantarını karış karış arıyor!

Güzün don almazsa bu dolaman mantarının bir otu var o ot kurumazsa o yıl dolamanımız güzel oluyor. Genellikle bu dolaman mantarını yurt dışında Araplar ülkeleri çok seviyor ve çok fazla alıyor. Arapların sayesinde piyasada yükseliyor.''