Karadeniz'de palamut bolluğu! 1987'den bu yana böylesi görülmedi

"1987'DEN BU YANA BÖYLE BOLLUK GÖRMEDİK"

Türkiye genelinde yapılan açıklamalarda, bu sezonun son yılların en bereketli dönemlerinden biri olduğu belirtildi. Bazı sektör temsilcileri ise 1987 yılından bu yana bu ölçekte bir palamut bolluğuyla karşılaşmadıklarını ifade etti.