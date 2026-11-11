Karadeniz'de palamut bolluğu! 1987'den bu yana böylesi görülmedi
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde palamut bolluğu sürerken artan maliyetler balıkçıların kazancını düşürdü. Bir palamudun yaklaşık 1 kilogram ağırlığa ulaştığını belirten balıkçılar, kasa, buz ve yakıt giderleri nedeniyle kâr etmekte zorlandıklarını söyledi. Tezgahlarda palamuda doyan vatandaşların ardından balıkçılar da hamsi avını beklemeye başladı. Bazı sektör temsilcileri de 1987 yılından beri böylesini görmediklerini ifade etti.
Karadeniz Ereğli'de balıkçı teknesinde görev yapan Tayfa Kaptanı Bülent Yılmaz, bu sezon palamut avının oldukça bereketli geçtiğini ancak yüksek giderler nedeniyle bekledikleri kazancı elde edemediklerini söyledi.
Yılmaz, avlanan palamutların yaklaşık 1 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek kasa, buz ve yakıt maliyetlerinin kazançlarını önemli ölçüde azalttığını ifade etti.
"BİR KASANIN FİYATI 400 LİRA"
Balıkçıların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sene palamut kütük gibi. Bir tanesi yaklaşık 1 kilo geliyor. Bir kasada 10 tane balık oluyor. Bunun 2 tanesinin parası köpük kasaya, 2 tanesinin parası mazot ve yakıta gidiyor. Geriye 2-3 tane balığın karşılığı bize kalıyor. Bir kasanın fiyatı 400 lira. "
"Vatandaş artık palamuda doydu. 'Palamut bitsin, hamsiye başlayalım' diyoruz ama öyle kolay değil. Balık çok, hayat çok zor. Masraflarımız çok fazla. Köpük kasa ve buz yetiştiremiyoruz. Balık bu kadar bolken bile para kazanmak kolay değil"
Karadeniz'de 2026 av sezonunda yaşanan palamut bolluğu, sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine de yansıdı.