Gece saatlerinde gökyüzünden düşen bir cisim, büyük bir gürültüyle patladı.

Olay yerinde bulunan parçalar üzerinde yapılan teknik incelemelerin ardından düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı.

Yapılan teknik incelemelerde, düşen cismin Ukrayna menşeli Fair Point firmasına ait FP-1 model kamikaze İHA olduğu belirlendi.

Düştüğü yerde patlayan İHA nedeniyle çevrede bulunan bir evin pencere camında maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya başka bir hasar yaşanmadı.