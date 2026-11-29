Karadeniz'de esrarengiz gece! Yürekleri ağza getirmişti: Ne olduğu ortaya çıktı
Rize'nin Çayeli ilçesinde gece saatlerinde yaşanan korkunun kaynağı netleşti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle bir evin pencere camı hasar görürken olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yapılan incelemelerde de gece yarısı mahalleliyi tedirgin eden olayın detayları ortaya çıktı.
Gece saatlerinde gökyüzünden düşen bir cisim, büyük bir gürültüyle patladı.
Patlamanın etkisiyle çevredeki bir evin pencere camı hasar görürken ihbar üzerine ekipler harekete geçti.
Bölgede güvenlik önlemleri alınarak kapsamlı inceleme başlatıldı.
Olay yerinde bulunan parçalar üzerinde yapılan teknik incelemelerin ardından düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı.
Olay, 29 Kasım 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında Çayeli ilçesine bağlı Sırt köyünde meydana geldi.
İHA düştüğüne ilişkin ihbar alınması üzerine bölgede arama ve inceleme çalışması başlatıldı.
Yapılan teknik incelemelerde, düşen cismin Ukrayna menşeli Fair Point firmasına ait FP-1 model kamikaze İHA olduğu belirlendi.
Düştüğü yerde patlayan İHA nedeniyle çevrede bulunan bir evin pencere camında maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya başka bir hasar yaşanmadı.