"Ayrıca bunlar bakıma ihtiyacı olan kuşlardır. 15 günde 1 periyodik bakımları vardır. Zamanında aşıları yapılacak, zamanında vitaminleri verilecektir, banyoları ve ilaçları vardır. Bunları mecburen yapmak zorundayız. Şu anda alttan yetişen çok gencimiz var, inşallah onları da camiamıza kazandıracağız." diye konuştu.

"BİR GÜVERCİNE 2 DAİRE PARASI VERDİM" Bulgaristan'dan festivale katılan Güner Hatipoğlu ise 25 yıldır şebap güvercini beslediğini ifade ederek, "9-10 sene önce 1 güvercine 33 bin avro gibi para ödemiştim. O paraya 2 adet daire alabiliyorduk. Üstüne güzel bir rakam da kalıyordu. Bugün 2 adet 2+1 dairenin fiyatının minimum 4 milyondan başladığını düşünürsek 8 milyon verdim yani."

"Bu ekranlarda hep, 'Bir güvercine bir daire parası verdi' diye konuşulur. Tüm arkadaşlar da bilirler ki bir güvercine daire parası veren benim. Bu sadece bir tanesi bu arada. Bir arkadaşım arabamı beğendi. Ben de ondan bir kuş beğendim. Arabamı istedi, hemen anahtarları uzattım. Arabayı verdim, o da bana kuşunu verdi."

"Böyle birkaç tane daha örnek var. İşte bu merak. Güvercinleri gördüğümüz anda muhasebe kısmını yapmıyoruz. O güvercini aldıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl sonra öldü ama yavrularını aldım. Maddi anlamda bana zarar ettirmedi. Çevrem bir delilik olarak görüyor. Hayvanı besleyen adamda mantık aramayacaksın. Bağımız, ayrı bir aşkımız var."