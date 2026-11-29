Ankara'da güvercin güzellik yarışması! "Bir kuşa 2 daire parası verdim"
Ankara'da bu yıl 25'incisi düzenlenen 'Uluslararası Şebap Güvercin Festivali'nde, ender güvercin ırklarından şebaplar çeşitli kategorilerde yarıştı.
Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Akyurt ilçesindeki otelde düzenlenen festivalde 400'ün üzerinde güvercin değerlendirildi. Güvercinler kafa rengi, ayak yapısı, pul, göğüs rengi, kuyruk ve fiziki duruşları göz önünde bulundurulup hakemler tarafından değerlendirmeye alındı.
Miski, Abalı, Abalı Miski, Gök ve Arap cinslerindeki şebap güvercinlerinin yarıştığı festivale, Türkiye'nin çeşitli illeri ile Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Bulgaristan ve Suudi Arabistan'dan güvercin meraklıları katıldı. En güzel güvercinlerin belirlendiği yarışma sonucunda dereceye giren güvercinlerin sahiplerine ödüller verildi. Güzellikleriyle dikkat çeken güvercinlerin fiyatlarının 20 bin ila 10 milyon lira arasında değiştiği belirtildi.
Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necmettin Budak, katılımın önceki festivale oranla arttığını ifade ederek, "Geçen seneki ile bu seneki festivalimiz arasında çok fark var. Geçen sene katılımımız güzeldi, bu sene daha güzel oldu. Bu sene kuş katılımı da yüksek. Üyelerimizin çoğu buraya geldiler. Geçen sene 330, şu anda 400'ün üzerinde güvercinimiz var. İnşallah daha ileriye gideceğiz." dedi.
"Bizim bu ırkımız şu anda dünyaya yayılan ve takip edilen bir ırk. Şu anda sanal medya kanallarımız var. Orada izlenme rekorları kırıyoruz. Arabistan'dan, İtalya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan ve Hollanda'dan gelen meraklılar var. Çoğu insanın hayvan sevgisi vardır, herkesin bir merakı vardır; kimi kedi, kimi köpek, kimi de kanarya besler. Bizim de şebap kuşumuz var."
"Çok bakım isteyen bir kuş. Meraklıları için bunu tarif etmeye, anlatmaya kelimeler yetmez. Bu kuşa merakı olanlardan arabasını satan da, 1 ev parası verip alanlar da vardır. 300 bin-500 bin lira veren de, 1 milyon veren de var. Güvercinlerin kafa rengi, ayak yapısı, pul, göğüs rengi, kuyruk ve fiziki duruşları gibi özellikleri puanlanarak şampiyonlar belirleniyor."