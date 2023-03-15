15 Mart 2023, Çarşamba
Karadeniz'de ABD ve Rusya gerginliği! Dünyanın kilitlendiği kavga! Dikkat çeken Türkiye detayı
Rusya Ukrayna savaşı sürerken dün Karadeniz'de düşen ABD'ye ait Reaper tipi İHA, ABD ve Rusya arasında gerilime neden oldu. ABD, Rusya'yı suçlayan açıklamalarını peş peşe sıralarken Rusya'dan tepki geldi. İki ülke arasında tansiyonu yükselten olay dünya basınında geniş yer bulurken Türkiye detayına dikkat çekildi.
Giriş Tarihi: 15.03.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 10:29
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