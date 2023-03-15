Karadeniz’de ABD ve Rusya gerginliği! Dünyanın kilitlendiği kavga! Dikkat çeken Türkiye detayı

EUCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) "profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı" kaydedildi.