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Karadeniz'de ABD ve Rusya gerginliği! Dünyanın kilitlendiği kavga! Dikkat çeken Türkiye detayı

Rusya Ukrayna savaşı sürerken dün Karadeniz'de düşen ABD'ye ait Reaper tipi İHA, ABD ve Rusya arasında gerilime neden oldu. ABD, Rusya'yı suçlayan açıklamalarını peş peşe sıralarken Rusya'dan tepki geldi. İki ülke arasında tansiyonu yükselten olay dünya basınında geniş yer bulurken Türkiye detayına dikkat çekildi.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 10:29
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Karadeniz’de ABD ve Rusya gerginliği! Dünyanın kilitlendiği kavga! Dikkat çeken Türkiye detayı

Rusya Ukrayna savaşı bir yılını geride bırakırken dün Karadeniz semaları tehlikeli bir gerilime sahne oldu. ABD'ye ait Reaper tipi İHA'nın düşmesinin ardından Rusya ve ABD arasında tansiyon yükseldi. Dünya bu olayı konuşurken Türkiye detayı dikkat çekti.

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Karadeniz’de ABD ve Rusya gerginliği! Dünyanın kilitlendiği kavga! Dikkat çeken Türkiye detayı
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.
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Karadeniz’de ABD ve Rusya gerginliği! Dünyanın kilitlendiği kavga! Dikkat çeken Türkiye detayı

EUCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) "profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı" kaydedildi.

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Karadeniz’de ABD ve Rusya gerginliği! Dünyanın kilitlendiği kavga! Dikkat çeken Türkiye detayı

Açıklamada, "Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27'lerinden biri MQ-9'ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9'u Karadeniz'de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir." denildi.

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Karadeniz’de ABD ve Rusya gerginliği! Dünyanın kilitlendiği kavga! Dikkat çeken Türkiye detayı
Bu olayın, Rus pilotlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu davranışların tehlikeli olduğu ve yanlış hesaplamalara yol açabileceği kaydedildi.