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Haberler Galeri Karadeniz-Akdeniz yolu son durum 2021 | Sultan 2. Abdülhamid'in rüya projesi hayata geçiyor

Karadeniz-Akdeniz yolu son durum 2021 | Sultan 2. Abdülhamid'in rüya projesi hayata geçiyor

Karadeniz-Akdeniz yolu son durum 2021 | Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen ve 'asrın projesi' olarak adlandırılan yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının neredeyse tamamı bitirilirken, yolun geçtiği güzergahta ikamet eden vatandaşlar proje sayesinde bölgenin marka değerinin arttığını belirtti.

Giriş Tarihi: 19.08.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 12:24
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Karadeniz-Akdeniz yolu son durum 2021 | Sultan 2. Abdülhamid’in rüya projesi hayata geçiyor
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı olacak.
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Karadeniz-Akdeniz yolu son durum 2021 | Sultan 2. Abdülhamid’in rüya projesi hayata geçiyor

YAKLAŞIK 50 İLİ İLGİLENDİRİYOR, MALİYETİ 1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE
Dolaylı şekilde yaklaşık 50 ilgilendiren toplam maliyeti de 1 milyar liranın üzerinde olan proje ile Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek.

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Karadeniz-Akdeniz yolu son durum 2021 | Sultan 2. Abdülhamid’in rüya projesi hayata geçiyor

KARADENİZ'İ, İÇ ANADOLU, DOĞU ANADOLU VE AKDENİZ'E BAĞLAYACAK
Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan Karadeniz-Akdeniz Yolu, ithalat ve ihracat açısından da önemli bir rol üstlenecek.

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Karadeniz-Akdeniz yolu son durum 2021 | Sultan 2. Abdülhamid’in rüya projesi hayata geçiyor

Proje kapsamında, Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak olun yolun Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.

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Karadeniz-Akdeniz yolu son durum 2021 | Sultan 2. Abdülhamid’in rüya projesi hayata geçiyor

"OSMANLI PADİŞAHLARINA DAYANAN BİR PROJE"
Proje üzerinde, 330 metre uzunluğundaki viyadüğün bulunduğu Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi Muhtarı Kadir Kır, bu yolun Osmanlı padişahları dönemine dayandığını hatırlattı. Kır, "Bölgemizde, Dereyolu projesi olarak yapılan bu proje, geçmişte padişahlarımıza dayanan bir projedir. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in de büyük desteği ile bölgemize vermiş olduğu ehemmiyetle birlikte hem sosyal anlamda, hem de ekonomik anlamda birçok şeyi getirdi.