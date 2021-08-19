19 Ağustos 2021, Perşembe
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Karadeniz-Akdeniz yolu son durum 2021 | Sultan 2. Abdülhamid'in rüya projesi hayata geçiyor
Karadeniz-Akdeniz yolu son durum 2021 | Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen ve 'asrın projesi' olarak adlandırılan yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının neredeyse tamamı bitirilirken, yolun geçtiği güzergahta ikamet eden vatandaşlar proje sayesinde bölgenin marka değerinin arttığını belirtti.
Giriş Tarihi: 19.08.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 12:24
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