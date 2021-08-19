Karadeniz-Akdeniz yolu son durum 2021 | Sultan 2. Abdülhamid’in rüya projesi hayata geçiyor

"OSMANLI PADİŞAHLARINA DAYANAN BİR PROJE"

Proje üzerinde, 330 metre uzunluğundaki viyadüğün bulunduğu Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi Muhtarı Kadir Kır, bu yolun Osmanlı padişahları dönemine dayandığını hatırlattı. Kır, "Bölgemizde, Dereyolu projesi olarak yapılan bu proje, geçmişte padişahlarımıza dayanan bir projedir. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in de büyük desteği ile bölgemize vermiş olduğu ehemmiyetle birlikte hem sosyal anlamda, hem de ekonomik anlamda birçok şeyi getirdi.