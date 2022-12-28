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Kar yağışı geliyor! Meteoroloji 5 ili uyardı: Perşembe gününe dikkat

Ocak ayına sayılı günler kala Türkiye henüz tam anlamıyla kış ayına giriş yapamadı. Peki beklenen kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 5 gün için hava tahmin raporu paylaşıldı. Kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtilen 5 kente uyarılarda bulunuldu. Ayrıca 'İstanbul'a kar yağacak mı?', '31 Aralık yılbaşı hava durumu nasıl olacak?' soruları da yanıt buldu.

Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:30
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Kar yağışı geliyor! Meteoroloji 5 ili uyardı: Perşembe gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Peş peşe yapılan uyarılarda kuvvetli kar beklendiği belirtildi.

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Kar yağışı geliyor! Meteoroloji 5 ili uyardı: Perşembe gününe dikkat

Diğer yandan karlı bir havada yeni yıla girmek isteyenler tarafından merak edilen "Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu da yanıt buldu.

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Kar yağışı geliyor! Meteoroloji 5 ili uyardı: Perşembe gününe dikkat

Peki, "Yurt genelinde hava nasıl olacak? Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?" İşte hava durumu haberini detayları…

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Kar yağışı geliyor! Meteoroloji 5 ili uyardı: Perşembe gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.

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Kar yağışı geliyor! Meteoroloji 5 ili uyardı: Perşembe gününe dikkat

Beş kent için yapılan uyarıda, Perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.