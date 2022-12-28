Kar yağışı geliyor! Meteoroloji 5 ili uyardı: Perşembe gününe dikkat

Ocak ayına sayılı günler kala Türkiye henüz tam anlamıyla kış ayına giriş yapamadı. Peki beklenen kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 5 gün için hava tahmin raporu paylaşıldı. Kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtilen 5 kente uyarılarda bulunuldu. Ayrıca 'İstanbul'a kar yağacak mı?', '31 Aralık yılbaşı hava durumu nasıl olacak?' soruları da yanıt buldu.

Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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