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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kar ne zaman yağacak | Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat Perşembe hava durumu Kar ne zaman yağacak | Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat Perşembe hava durumu Kar yağacak mı | Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat Perşembe hava durumu... Geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan kar yağışının, önümüzdeki günlerde havanın yeniden soğumasıyla birlikte etkili olması bekleniyor. Mart ayının ilk haftası Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası ile çok sayıda ilde yeniden kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. İşte il il hava durumuna ilişkin son tahminler.. Giriş Tarihi: 25.02.2021 08:59 Türkiye hafta sonu itibari ile yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Mart ayı itibari ile Karadeniz ve Doğu Karadeniz’de soğuk hava etkisini artıracak karla karışık yağmur görülecek. GALERİ DEVAM EDİYOR İstanbul’da da hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken yer yer karla karışık yağmurlar görülecek. 2 Mart Salı itibari ile soğuk hava yurt genelinde etkili olacak. BÖLGELERDE HAVA DURUMU
Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.