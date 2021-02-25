Son dakika: Ordu'da balıkçıların ağlarına takıldı! Asırlar öncesine ait! Gemi izleri bulundu

"KARADENİZ'DE BATIKLARLA İLGİLİ YAPILMIŞ BİR ÇALIŞMA YOK BU BÖLGEDE FARKLI BATIKLARIN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

"Bundan sonraki kısım, sualtı arkeologlarının yapması gereken işler. İnşallah beklentimiz, bu bölgede de böyle bir çalışmanın yapılması" diyen Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Karadeniz Bölgesi'nde böyle batıklarla ilgili yapılmış bir çalışma yok. Dolayısıyla bir yerden başlamak gerek diye düşünüyorum ve zaman içerisinde eminim bu bölgede de batıkların olduğu konuşuluyor ama bilimsel anlamda çalışmalar yok. Hatta bu süreç içerisinde çok sayıda farklı balıkçılar ile de temasa geçtim, farklı hikayeler anlattılar. Onlara dayanarak suyun altının epey bir zengin olduğunu düşünüyorum. Ben, Ünye'den Hopa'ya dalış noktalarının belirlenmesi projesi de yürütüyorum. O proje kapsamında da Nisan ayında çalışmalara başlayacağım. Dolayısı ile bunları belirlerken, sualtında çok fazla miktarda fotoğraf ve görüntüler alacağız. Bu kapsamda da bir envanter çalışması gibi olacağını düşünüyorum. Bunu da zaman gösterecek" ifadelerine yer verdi.