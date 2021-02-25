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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Ordu'da balıkçıların ağlarına takıldı! Asırlar öncesine ait! Gemi izleri bulundu Son dakika: Ordu'da balıkçıların ağlarına takıldı! Asırlar öncesine ait! Gemi izleri bulundu Son dakika: Ordu'da balıkçıların ağlarına takıldı! Asırlar öncesine ait! Gemi izleri bulundu... Ordu'nun Perşembe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına 13 adet amfora takıldı. Roma döneminden kalma olduğu tahmin edilen amforaların yaklaşık bin yıllık geçmişi olduğu düşünülüyor. Giriş Tarihi: 25.02.2021 09:40 Ordu'nun Perşembe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına geçtiğimiz günlerde 13 adet amfora (iki kulplu testi) ve gemi ahşap enkazı takıldı. Balıkçılar, durumu Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın’a bildirdi. Teslim alınan 13 amfora gemi ahşap enkaz parçalarının, Roma dönemine ait olduğu ve bin yıllık geçmişi olduğu tahmin ediliyor. GALERİ DEVAM EDİYOR "70 METRE DERİNLİKLERDE TESPİT EDİLDİ" Prof. Dr. Aydın, amfora ve gemi ahşap parçalarının 70 metre derinlikte ele geçirildiğini kaydederek, "Balıkçıların söylediği kadar 70 metre derinlikte tespit etmişler ve bunlar birkaç seferde çıkartılmış. Bu tespitlerimiz sonrasında Ordu Müze Müdürlüğü ile konuşarak, ürünleri getirip, kayıt altına alınarak müzeye teslim edildi. Bunların bakımı yapıldıktan sonra inşallah Ordu Müzesi'nde sergilenip, vatandaşın görebileceği gibi tarihi eser niteliğinde olan bu amforalar sergilenir diye düşünüyorum. Bu çalışmanın umut ediyorum ki, yine var olan ve denizde kalan kısmının da bir şekilde sualtı arkeologları tarafından bunun çalışılması, derinlik de biraz fazla ama bir robot yardımıyla, uzaktan kumandalı araçlar ile görüntü alınabilir, tespiti yapılabilir" şeklinde konuştu. "KARADENİZ'DE BATIKLARLA İLGİLİ YAPILMIŞ BİR ÇALIŞMA YOK BU BÖLGEDE FARKLI BATIKLARIN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR" "Bundan sonraki kısım, sualtı arkeologlarının yapması gereken işler. İnşallah beklentimiz, bu bölgede de böyle bir çalışmanın yapılması" diyen Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Karadeniz Bölgesi'nde böyle batıklarla ilgili yapılmış bir çalışma yok. Dolayısıyla bir yerden başlamak gerek diye düşünüyorum ve zaman içerisinde eminim bu bölgede de batıkların olduğu konuşuluyor ama bilimsel anlamda çalışmalar yok. Hatta bu süreç içerisinde çok sayıda farklı balıkçılar ile de temasa geçtim, farklı hikayeler anlattılar. Onlara dayanarak suyun altının epey bir zengin olduğunu düşünüyorum. Ben, Ünye'den Hopa'ya dalış noktalarının belirlenmesi projesi de yürütüyorum. O proje kapsamında da Nisan ayında çalışmalara başlayacağım. Dolayısı ile bunları belirlerken, sualtında çok fazla miktarda fotoğraf ve görüntüler alacağız. Bu kapsamda da bir envanter çalışması gibi olacağını düşünüyorum. Bunu da zaman gösterecek" ifadelerine yer verdi. DENİZİN DİBİNDE ÖYLE BİR ŞEY BULDU Kİ! GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü!
Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.