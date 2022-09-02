02 Eylül 2022, Cuma
Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı! Çok sayıda araç mahsur kaldı! Yoğun kuyruklar oluştu
Edirne'de sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı. Kentte etkili olan sağanak sebebiyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda 20-30 santimetre yüksekliğinde su birikintileri oluştu. Şiddetli yağış sebebiyle sınır kapısından geliş ve gidişlerde aksama yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri, sınır kapısından geçişleri kontrollü sağlıyor. Bazı araçların su birikintilerinden güçlükle geçtiği gözlendi.
Giriş Tarihi: 02.09.2022 22:16 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 22:16
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