Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı! Çok sayıda araç mahsur kaldı! Yoğun kuyruklar oluştu

Edirne'de sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı. Kentte etkili olan sağanak sebebiyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda 20-30 santimetre yüksekliğinde su birikintileri oluştu. Şiddetli yağış sebebiyle sınır kapısından geliş ve gidişlerde aksama yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri, sınır kapısından geçişleri kontrollü sağlıyor. Bazı araçların su birikintilerinden güçlükle geçtiği gözlendi.