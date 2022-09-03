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Aranan tacizci internet fenomeni Sude Alkış'ın ağabeyi çıktı! Sigara kokusundan yakalandı

İzmir'de yaşayan 45 yaşında B.Ö., 13 yaşındaki kızı E.A.'nın üzerindeki sigara kokusundan şüphelenerek telefon konuşmalarını inceledi. Anne B.Ö., kızından 24 yaş büyük Seçkin Alkış'ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yazışmaları görünce adliyeye koştu. Söz konusu tacizci Alkış, internet fenomeni Sude Alkış'ın ağabeyi çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.09.2022 08:40 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 08:58
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Aranan tacizci internet fenomeni Sude Alkış’ın ağabeyi çıktı! Sigara kokusundan yakalandı

Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesinde Eylül 2021'de yaşandı. 13 yaşında olan E.A isimli 9. sınıf öğrencisi genç kız, Instagram ve Youtube'da fenomen olan Sude Alkış'ın hikayelerinde paylaştığı ağabeyi Seçkin Alkış'ı takip etmeye başladı.

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Aranan tacizci internet fenomeni Sude Alkış’ın ağabeyi çıktı! Sigara kokusundan yakalandı

Seçkin Alkış da kendisini Instagram'dan takip etmeye başlayan E.A.'yı takibe aldı. İkili arasındaki sohbet zaman içerisinde ilerledi. İddiaya göre, Seçkin Alkış, müstehcen fotoğraflarını gönderdiği kızdan yine aynı şekilde fotoğraflar atmasını istedi. İlerleyen süreçte E.A.'yı evine de davet eden Seçkin Alkış burada genç kıza istismarda bulundu. Seçkin Alkış'ın evinde genç kızın üzerine sigara kokusu sindi.

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Aranan tacizci internet fenomeni Sude Alkış’ın ağabeyi çıktı! Sigara kokusundan yakalandı

YENİ BİR BULUŞMA İÇİN SÖZLEŞMİŞLER
Cyhan Torlak'ın haberine göre sigara kullanmayan ve evde kızı ile birlikte yaşayan B.Ö. 13 yaşındaki çocuğunun üzerindeki sigara kokusundan şüphelendi. 'Acaba kızım sigaraya mı başladı?' diye kaygılanan anne B.Ö. kızının cep telefonundaki yazışmaları incelemeye aldı. Kızının whatsapp üzerinden kendisinden 24 yaş büyük Seçkin Alkış isimli kişiyle olan müstehcen yazışmalarını okuyan anne büyük bir şok yaşadı.

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Aranan tacizci internet fenomeni Sude Alkış’ın ağabeyi çıktı! Sigara kokusundan yakalandı

Yazışmalarda kızının 37 yaşındaki Seçkin Alkış'ın evine gittiğini ve evde yeni bir buluşma için de sözleştiklerini anlayan anne durumu eski eşine bildirdi. Kızının cep telefonuna da el koyan B.Ö., büyük bir üzüntü yaşarken soluğu adliyede aldı. Adeta dedektif gibi hareket eden anne B.Ö., watsapp konuşmalarını da kanıt olarak sunup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. B.Ö. kızının okulunu da değiştirdi.

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Aranan tacizci internet fenomeni Sude Alkış’ın ağabeyi çıktı! Sigara kokusundan yakalandı

İSTİSMARCI ÜNLÜ FENOMENİN AĞABEYİ ÇIKTI
Küçük yaştaki kıza cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen Seçkin Alkış'ın Instagram'da 600 bin takipçisi olan ünlü fenomen Sude Alkış'ın ağabeyi çıktı.