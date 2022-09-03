03 Eylül 2022, Cumartesi
Aranan tacizci internet fenomeni Sude Alkış'ın ağabeyi çıktı! Sigara kokusundan yakalandı
İzmir'de yaşayan 45 yaşında B.Ö., 13 yaşındaki kızı E.A.'nın üzerindeki sigara kokusundan şüphelenerek telefon konuşmalarını inceledi. Anne B.Ö., kızından 24 yaş büyük Seçkin Alkış'ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yazışmaları görünce adliyeye koştu. Söz konusu tacizci Alkış, internet fenomeni Sude Alkış'ın ağabeyi çıktı.
Giriş Tarihi: 03.09.2022 08:40 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 08:58
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