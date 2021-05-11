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Kanseri besleyen gıdalar! Severek tüketiyoruz ama...

Çağımızın hastalığı kanserin, tükettiğimiz gıdalarla doğrudan ilgisi var. Uzmanlar özellikle bazı besinlerin kanser riskini artırdığını vurguluyor. Hemen her gün severek tüketilen birçok besin kansere sebep olabiliyor. Peki hangi besinler kansere davetiye çıkarıyor. Kansere sebep olan 14 tehlikeli besinler neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 09:43
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Kanseri besleyen gıdalar! Severek tüketiyoruz ama...

Çağımızın hastalığı kanserin, tükettiğimiz gıdalarla doğrudan ilgisi var. Uzmanlar özellikle bazı besinlerin kanser riskini artırdığını vurguluyor.

BU YİYECEKLERE DİKKAT!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kanseri besleyen gıdalar! Severek tüketiyoruz ama...

Mikrodalgada patlamış mısır

Zararlı içerik: Trans yağlar

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Kanseri besleyen gıdalar! Severek tüketiyoruz ama...

Tavuk nugget

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

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Kanseri besleyen gıdalar! Severek tüketiyoruz ama...

İşlenmiş et

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

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Kanseri besleyen gıdalar! Severek tüketiyoruz ama...

Beyaz un

Zararlı içerik: Klor dioksit