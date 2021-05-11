Kanseri besleyen gıdalar! Severek tüketiyoruz ama...

Çağımızın hastalığı kanserin, tükettiğimiz gıdalarla doğrudan ilgisi var. Uzmanlar özellikle bazı besinlerin kanser riskini artırdığını vurguluyor. Hemen her gün severek tüketilen birçok besin kansere sebep olabiliyor. Peki hangi besinler kansere davetiye çıkarıyor. Kansere sebep olan 14 tehlikeli besinler neler? İşte detaylar...