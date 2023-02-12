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Kandilli'den korkutucu tespit! Yıkıcı depremin ardından 7-8 metre kayma olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, bölgede şu ana kadar yapılan çalışmalarda 7-8 metreye varan kaymalar gözlemlendiği açıklandı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, geniş bir alanı etkilediğini belirterek "Fayın olduğu yer başta olmak üzere, 300-350 kilometrelik alanda bu etki var" dedi.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 14:50
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Kandilli’den korkutucu tespit! Yıkıcı depremin ardından 7-8 metre kayma olduğu ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, sahada incelemelere başlayan bilim insanları ve kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Kandilli’den korkutucu tespit! Yıkıcı depremin ardından 7-8 metre kayma olduğu ortaya çıktı

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI
İki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü ve 2 bin 700'den fazla artçı şok kaydedildiğini ifade eden Özener, "Bu artçıların daha önce de ifade ettiğimiz gibi haftalar, aylar süreceğini tekrar bir kez daha ifade ediyoruz ve vatandaşlarımızın hasarlı binalarına girmemelerini özellikle rica ediyoruz.

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Kandilli’den korkutucu tespit! Yıkıcı depremin ardından 7-8 metre kayma olduğu ortaya çıktı

Bölgedeki yetkililerin direktiflerine uymak büyük önem taşımakta. Şu anda TÜBİTAK'ın hızlı araştırma desteğiyle de birçok grup araziye çıkmış vaziyette. İlk saha gözlemlerinde fayın geçtiği yerlerde 3 metrelik atımlar oluştuğu söylenmişti.

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Kandilli’den korkutucu tespit! Yıkıcı depremin ardından 7-8 metre kayma olduğu ortaya çıktı

Arazide, çalışmalar ve ekipler çoğaldıktan sonra yapılan saha incelemelerinde 5 metrelik atımların da olduğu söyleniyor.

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Kandilli’den korkutucu tespit! Yıkıcı depremin ardından 7-8 metre kayma olduğu ortaya çıktı

Bunlar dışında da GPS gözlemlerinden, TUSAGA-Aktif istasyonlarından, Harita Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ekiplerinin yapmış olduğu gözlemlerde Ekinözü istasyonunda 5 metreye varan bir atım olduğu ortaya çıktı.