Kandilli'den korkutucu tespit! Yıkıcı depremin ardından 7-8 metre kayma olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, bölgede şu ana kadar yapılan çalışmalarda 7-8 metreye varan kaymalar gözlemlendiği açıklandı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, geniş bir alanı etkilediğini belirterek "Fayın olduğu yer başta olmak üzere, 300-350 kilometrelik alanda bu etki var" dedi.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 14:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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