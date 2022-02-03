17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü! Hakimin sözleri çılgına çevirdi

Yolum, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dışında, 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Ünlü'yü hakaret, tehdit ve darp ettiği iddiasıyla da yargılanıyor.