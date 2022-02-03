03 Şubat 2022, Perşembe
17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü! Hakimin sözleri çılgına çevirdi
İzmir'de 24 yaşındaki Anıl Yolum, dini nikah kıydığı ve 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü. 1 Şubat'ta görülen davanın ardından hakimin "Pandemi var, cezanı erteleyelim" dediğini söyleyen acılı baba Serdar Ünlü, "Kalbim paramparça oldu" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 03.02.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 09:49
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17 yaşındaki 5 aylık Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü! Hakimin sözleri çılgına çevirdi
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17 yaşındaki 5 aylık Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü! Hakimin sözleri çılgına çevirdi
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17 yaşındaki 5 aylık Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü! Hakimin sözleri çılgına çevirdi
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17 yaşındaki 5 aylık Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü! Hakimin sözleri çılgına çevirdi
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- 14
17 yaşındaki 5 aylık Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesiyle öldürdü! Hakimin sözleri çılgına çevirdi