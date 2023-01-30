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Haberler Galeri Kan Grubuna göre hangi Doğal Taşı Takmalısın? 0, A, B, AB... Asya'nın sırrı ortaya çıktı! Meğer o kan grubu doğuştan lidermiş!

Kan Grubuna göre hangi Doğal Taşı Takmalısın? 0, A, B, AB... Asya'nın sırrı ortaya çıktı! Meğer o kan grubu doğuştan lidermiş!

Son dönemlerde iyice merak konusu olan doğal taşların doğru kullanıldığı takdirde pek çok konuya iyi geldiği düşünülmekte. İnsanlar doğal taşları genellikle burçlarına göre tercih etmeyi sevseler de aslında Asya ülkelerinde yaygın olarak inanılan kan grupları da bizlerin karakterlerine etki eder ve yönlendirir. "0" grubu doğuştan lider sayılırken B grubuna sahip kişiler sosyallikleri ile ön plana çıkar. Peki kan grubuna göre hangi doğal taşı takmalısın?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 16:25
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Kan Grubuna göre hangi Doğal Taşı Takmalısın? 0, A, B, AB... Asya’nın sırrı ortaya çıktı! Meğer o kan grubu doğuştan lidermiş!

Asya ülkelerinde kan gruplarına farklı anlamlar yüklenerek doğuştan karakteristik özelliklerimizi etkilediği inanılmaktadır. Hatta inanılana göre kan grubunuz mizacınızı, kişilik özelliklerinizi, davranışlarınızı ve hangi kariyeri takip etmeniz gerektiğini etkileyebilir. Peki kan grubuna göre hangi doğal taşı takmalısın? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kan Grubuna göre hangi Doğal Taşı Takmalısın? 0, A, B, AB... Asya’nın sırrı ortaya çıktı! Meğer o kan grubu doğuştan lidermiş!

KAN GRUBUNA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

*Kan grubu A olan kişiler kibar, şefkatli ve duyarlıdır ve muhasebeci, yazar veya programcı gibi işler için uygundur.

*Kan grubu B kişilik özellikleri, arkadaş canlısı, enerjik ve yaratıcı olmayı içerir. İdeal kariyerler araştırmacılar, gazeteciler ve sanatçılardır.

*Kan grubu 0 olanlar daha pratik, düzenli ve sorumluluk sahibidir. Mükemmel liderler, yöneticiler ve direktörler olurlar.

*Son olarak AB kan grubu, bağımsız, enerjik ve dışa dönük olduğunuz anlamına gelir. Kariyeriniz bir öğretmen, avukat veya sosyal hizmet görevlisi olmalıdır.

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Kan Grubuna göre hangi Doğal Taşı Takmalısın? 0, A, B, AB... Asya’nın sırrı ortaya çıktı! Meğer o kan grubu doğuştan lidermiş!

0 GRUBU İÇİN DOĞAL TAŞLAR

Dünyadaki en yaygın tip olan kan grubu O ile başlayalım. Doğal liderler oldukları kadar, hükmedici bir duruşa ve kendinden emin bir bakış açısına sahip sporcular oldukları düşünülür. Kaplan Gözü, aktiviteyi ve hızlı karar almayı teşvik eden bir yaratıcılık, cesaret ve refah taşıdır.

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Kan Grubuna göre hangi Doğal Taşı Takmalısın? 0, A, B, AB... Asya’nın sırrı ortaya çıktı! Meğer o kan grubu doğuştan lidermiş!

Karnelyan, coşkunuzu artıracak ve hırslarınıza iyimserlik ve pozitiflik getirecek çok enerji verici bir taştır. Herhangi bir tereddüte son verecek ve sizi harekete geçirecek.

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Kan Grubuna göre hangi Doğal Taşı Takmalısın? 0, A, B, AB... Asya’nın sırrı ortaya çıktı! Meğer o kan grubu doğuştan lidermiş!

B GRUBU

Hayatın her kesiminden insanlarla etkileşime girmeyi seven çok sosyal bir grup olan kan grubu B için ise sitrin ve aventurin taşı önerilmekte. Aventurin, başkaları için şefkat ve empati uyandırır, liderliği ve iyi karar vermeyi teşvik eder. Azmi teşvik eder ve refah getirir.