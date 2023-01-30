30 Ocak 2023, Pazartesi
Kan Grubuna göre hangi Doğal Taşı Takmalısın? 0, A, B, AB... Asya'nın sırrı ortaya çıktı! Meğer o kan grubu doğuştan lidermiş!
Son dönemlerde iyice merak konusu olan doğal taşların doğru kullanıldığı takdirde pek çok konuya iyi geldiği düşünülmekte. İnsanlar doğal taşları genellikle burçlarına göre tercih etmeyi sevseler de aslında Asya ülkelerinde yaygın olarak inanılan kan grupları da bizlerin karakterlerine etki eder ve yönlendirir. "0" grubu doğuştan lider sayılırken B grubuna sahip kişiler sosyallikleri ile ön plana çıkar. Peki kan grubuna göre hangi doğal taşı takmalısın?
Giriş Tarihi: 30.01.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 16:25
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10