Kan Grubuna göre hangi Doğal Taşı Takmalısın? 0, A, B, AB... Asya’nın sırrı ortaya çıktı! Meğer o kan grubu doğuştan lidermiş!

KAN GRUBUNA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

*Kan grubu A olan kişiler kibar, şefkatli ve duyarlıdır ve muhasebeci, yazar veya programcı gibi işler için uygundur.

*Kan grubu B kişilik özellikleri, arkadaş canlısı, enerjik ve yaratıcı olmayı içerir. İdeal kariyerler araştırmacılar, gazeteciler ve sanatçılardır.

*Kan grubu 0 olanlar daha pratik, düzenli ve sorumluluk sahibidir. Mükemmel liderler, yöneticiler ve direktörler olurlar.

*Son olarak AB kan grubu, bağımsız, enerjik ve dışa dönük olduğunuz anlamına gelir. Kariyeriniz bir öğretmen, avukat veya sosyal hizmet görevlisi olmalıdır.