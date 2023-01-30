Aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Anlam ve önemi nedir? Aşure dağıtımı kaç gün sürer? 2023 Muharrem ayı tarihi

Aşure günü ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı merak konusu oldu. Üç aylara girmemiz ile birlikte vakitlerinin çoğunu ibadet ederek ve tövbe ederek geçirmeye özen gösteren Müminler, bir yandan da 2023 yılı içerisindeki bir diğer rahmeti ve bereketi bol günleri araştırmaya başladı. Peki aşure günü ne zaman, hangi tarihte? İşte 2023 Muharrem ayı tarihi...