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Haberler Galeri Aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Anlam ve önemi nedir? Aşure dağıtımı kaç gün sürer? 2023 Muharrem ayı tarihi

Aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Anlam ve önemi nedir? Aşure dağıtımı kaç gün sürer? 2023 Muharrem ayı tarihi

Üç ayların gelişiyle birlikte Müslümanlar aynı zaman da diğer dini günleri de araştırmaya başladı. Muharrem ayı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilmektedir. Peki aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Anlam ve önemi nedir? Aşure dağıtımı kaç gün sürer?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 16:57
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Aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Anlam ve önemi nedir? Aşure dağıtımı kaç gün sürer? 2023 Muharrem ayı tarihi

Aşure günü ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı merak konusu oldu. Üç aylara girmemiz ile birlikte vakitlerinin çoğunu ibadet ederek ve tövbe ederek geçirmeye özen gösteren Müminler, bir yandan da 2023 yılı içerisindeki bir diğer rahmeti ve bereketi bol günleri araştırmaya başladı. Peki aşure günü ne zaman, hangi tarihte? İşte 2023 Muharrem ayı tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Anlam ve önemi nedir? Aşure dağıtımı kaç gün sürer? 2023 Muharrem ayı tarihi

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

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Aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Anlam ve önemi nedir? Aşure dağıtımı kaç gün sürer? 2023 Muharrem ayı tarihi

MUHARREM AYI HANGİ TARİHTE?

Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

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Aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Anlam ve önemi nedir? Aşure dağıtımı kaç gün sürer? 2023 Muharrem ayı tarihi

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

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Aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Anlam ve önemi nedir? Aşure dağıtımı kaç gün sürer? 2023 Muharrem ayı tarihi

AŞURE DAĞITIMI NE KADAR SÜRER?

Muharrem ayının onuncu günü başlayan Aşure dağıtımı ayın sonuna kadar yapılır.