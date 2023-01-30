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Aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Anlam ve önemi nedir? Aşure dağıtımı kaç gün sürer? 2023 Muharrem ayı tarihi
Üç ayların gelişiyle birlikte Müslümanlar aynı zaman da diğer dini günleri de araştırmaya başladı. Muharrem ayı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilmektedir. Peki aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Anlam ve önemi nedir? Aşure dağıtımı kaç gün sürer?