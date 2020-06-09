09 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü 28,95 yerine sadece 14,00 TL olacak. Öte yandan ikincisi %30 indirimli Care d'Or Selection çeşitleri müşterilerini bekliyor. ŞOK çarşamba indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 18:01
  • 1
  • 19
Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu GALERİ DEVAM EDİYOR

ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta bu hafta sürpriz indirimler olacak. Bebelac Çocuk Devam Sütü alana Bebeland bebek bezleri %20 indirimli satışa çıkacak. Cyclone Elektrikli Süpürge, Xiaomi Wifi ProKablosuz İnternetSinyal Genişletici, Xiaomi Akıllı Baskül, Pamuk Taban Halı, Kapaklı Mikser Kabı, 4 Mevsim Kavanoz gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, ŞOK'ta çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

  • 2
  • 19
Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü

25TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR

  • 3
  • 19
Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

Biscotti

• Fındıklı /Bademli 125 gr

Doğanay Şalgam Suyu

• Acılı /Acısız 300 ml

  • 4
  • 19
Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

Carte d'Or Selection

• Çikolata karnavalı/Kara orman pasta/Meyve şöleni/Karamel kurabiye 850 ml

Carte d'Or Chocolatier

• Vişne&Çikolata 750 ml

Carte d'Or Classic

• Classic&Antep fıs&Bitter çik. /Kaymaklı /Bal badem/Çikolata tutkunu /Bitter&Vişne meyveli 925 ml

  • 5
  • 19
Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

Bebelac Çocuk Devam Sütü

• 500 gr

Bebeland Bebek Bezi Çeşitleri

• Yenidoğan 68'li /Mini 58'li /Midi 45'li /Maxi 40'lı /Junior 29'lu /Ekstra large 26'lı