Kampanya açıklandı! ŞOK'ta bu hafta neler var? 10 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Lipton Altın Harman Demlik Poşet Çay 100'lü 28,95 yerine sadece 14,00 TL olacak. Öte yandan ikincisi %30 indirimli Care d'Or Selection çeşitleri müşterilerini bekliyor. ŞOK çarşamba indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 18:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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