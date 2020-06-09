Bakanlık yayınladı! İşte turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken tedbirler

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken kurallar, genelgeyle belirledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesine göre, Turist Rehberleri Birliğince turist rehberlerine salgın ve hijyen konusunda online eğitim sağlanacak. Tura katılanlardan son 14 gün içerisinde bulunduğu yerler, varsa kronik rahatsızlıkları, Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Turist rehberi, müze, ören yeri, dinlenme tesisi gibi uğranılan mekanlarda Kovid-19 kapsamında alınan kurallara uyulmasına dikkat edecek, girişlerde koruma tedbirleri hakkında grubu bilgilendirecek ve çıkışa kadar grubuna eşlik ederek tedbirlere uyulup uyulmadığını denetleyecek.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 15:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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