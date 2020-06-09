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Bakanlık yayınladı! İşte turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken tedbirler

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken kurallar, genelgeyle belirledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesine göre, Turist Rehberleri Birliğince turist rehberlerine salgın ve hijyen konusunda online eğitim sağlanacak. Tura katılanlardan son 14 gün içerisinde bulunduğu yerler, varsa kronik rahatsızlıkları, Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Turist rehberi, müze, ören yeri, dinlenme tesisi gibi uğranılan mekanlarda Kovid-19 kapsamında alınan kurallara uyulmasına dikkat edecek, girişlerde koruma tedbirleri hakkında grubu bilgilendirecek ve çıkışa kadar grubuna eşlik ederek tedbirlere uyulup uyulmadığını denetleyecek.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 15:57
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Bakanlık yayınladı! İşte turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken tedbirler GALERİ DEVAM EDİYOR

Bakan Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla, 81 İlin Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turist Rehberler Birliği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine "Turist Rehberliği Hizmetinde Kovid-19 Pandemi sürecinde Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Genelge" gönderildi.

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Bakanlık yayınladı! İşte turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken tedbirler

Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreçte yeniden başlatılmasının öngörüldüğünün bildirildiği genelgede, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için turist rehberliği hizmetinde belirlenen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

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Bakanlık yayınladı! İşte turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken tedbirler

Genelgede uyulması gereken kurallar şöyle sıralandı:

" - Turist Rehberleri Birliği tarafından turist rehberlerine salgın ve hijyen konusunda online eğitim sağlanacak.

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Bakanlık yayınladı! İşte turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken tedbirler

- Kovid-19 belirtileri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan) Kovid-19 tanısı alan ya da Kovid-19 temaslı olan turist rehberleri sağlık kuruluşuna başvuracak ve en az 14 gün çalışmayacak.

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Bakanlık yayınladı! İşte turist rehberliği hizmetinde uyulması gereken tedbirler

- Turist rehberleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek, tur boyunca kuralına uygun tıbbi maske kullanacak, sosyal mesafe kurallarına uyacak.