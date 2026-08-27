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İstanbul'da akılalmaz ihmal! Kalça çıkığı şüphesiyle girdi sağlam organları parçalandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Bağcılar'da Ehlers-Danlos Sendromu bulunan 14 yaşındaki I.I. isimli kız çocuğu, evde düşmesi sonucu kalça çıkığı şüphesiyle götürüldüğü hastanede uygulanan kontrolsüz ve orantısız güç neticesinde dehşeti yaşadı. İddiaya göre; ailenin tüm uyarılarına rağmen yaklaşık 4 saat boyunca bacağı zorla çekiştirilen genç kızın kas ve yumuşak dokuları kemikten koptu, damarları parçalandı, bileği çıktı ve iç kanama geçirerek entübe edildi.

İstanbul'da akılalmaz ihmal! Kalça çıkığı şüphesiyle girdi sağlam organları parçalandı 1

Geçtiğimiz 2 Ağustos'ta gece saatlerinde I.I'nın evde düşmesi sonucu kalçasında oluşan ağrı ve çıkık şüphesi üzerine I.I'nın ailesi, kızlarını Bağcılar'da bulunan bir hastanenin acil servisine götürdü. Aile, hastane personeline ve hekimlere kızlarının özel genetik bir hastalık olan Ehlers-Danlos Sendromlu olduğunu, kas-iskelet yapısının hassasiyetini ve bacağındaki platini defalarca sözlü ve yazılı olarak bildirdi.

İstanbul'da akılalmaz ihmal! Kalça çıkığı şüphesiyle girdi sağlam organları parçalandı 2

SAATLERCE ZORLA ÇEKME İŞLEMİ YAPTILAR

İddiaya göre; ortopedi ekibi, hastanın sendromik hassasiyetini hiçe sayarak kalçayı kapalı redüksiyonla yerine oturtmak için yaklaşık 4 saat boyunca 3 ila 5 sağlık personelinin katılımıyla 5-6 kez çok sert çekme ve zorlama girişiminde bulundu. Bacakta aşırı şişlik ve ödem oluşmasına, her deneme başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen röntgenler çekilerek aynı sert işlemler aralıksız tekrarlandı.

İstanbul'da akılalmaz ihmal! Kalça çıkığı şüphesiyle girdi sağlam organları parçalandı 3

ACİLDE BAŞLAYAN ZORLAMA AMELİYATHANEDE FELAKETE DÖNÜŞTÜ

Zorlamalara rağmen kalça yerine oturtulamayınca genç kız apar topar ameliyata alındı. Ameliyat sırasında aileye verilen bilgiler skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Bilgilendirmeye göre; genç kızın bacağındaki kas ve yumuşak dokuların kemikten koptuğu ve ayrıldığı, ciddi bir iç kanama meydana geldiği ifade edildi.

İstanbul'da akılalmaz ihmal! Kalça çıkığı şüphesiyle girdi sağlam organları parçalandı 4

Ayrıca sağ bacağın arka tarafında, dirsek ve diz hizasının yaklaşık 4-5 parmak altındaki bölgede ağır bir kopma yaşandığı, dokuların yeniden dikilmek zorunda kalındığı ve uygulanan dikişlerin bacağı kurtarmaya yetip yetmeyeceğinin belirsiz olduğu bildirildi. Operasyonun ardından durumu ağırlaşan kız çocuğu entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

İstanbul'da akılalmaz ihmal! Kalça çıkığı şüphesiyle girdi sağlam organları parçalandı 5

KALÇA İÇİN GİTTİ DAMARLARI PARÇALANDI

Yoğun bakımdan servise çıktıktan 2 gün sonra yeni bir acı gerçek daha aileye iletildi. Hastaneye sadece kalça çıkığı şüphesiyle getirilen küçük kızın, zorlamalı çekmeler neticesinde bileğinin de çıktığı, bel bölgesinde ve damarlarında ciddi yaralanmalar oluştuğu ortaya çıktı. Ailenin tepkisi üzerine müdahaleyi yapan hekimler ve asistanlar, yapılan işlemlerin kuralına uygun olduğunu öne sürdü.

İstanbul'da akılalmaz ihmal! Kalça çıkığı şüphesiyle girdi sağlam organları parçalandı 6

"SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN"

Sabah'ın haberine göre, baba Bayram I. ve anne Elif I; ağır ihmal ve vahşet iddialarıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak hastane ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Aile sunduğu suç duyurusu ve CİMER dilekçesinde; hastanenin tüm kamera kayıtları, röntgen filmleri ve ameliyat raporlarının güvence altına alınarak incelenmesini istedi.

İstanbul'da akılalmaz ihmal! Kalça çıkığı şüphesiyle girdi sağlam organları parçalandı 7

Ehlers-Danlos sendromlu bir hastaya uygulanan acil redüksiyon protokollerinin tıp kurallarına uygun olup olmadığının Adli Tıp Kurumunca araştırılmasını talep eden aile, kalça dışındaki eklem çıkıkları, damar hasarı ve doku kopmalarına sebep olan ilgili doktorlar ve sağlık personeli hakkında adli ve idari soruşturma açılarak cezalandırılmasını talep etti. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İstanbul'da akılalmaz ihmal! Kalça çıkığı şüphesiyle girdi sağlam organları parçalandı 8

EHLERS-DANLOS SENDROMU NEDİR?

Ehlers-Danlos sendromu (EDS), cilt, eklemler, damarlar ve diğer dokuları etkileyen, çoğunlukla genetik bir bağ dokusu hastalıkları grubudur. Eklem gevşekliği ve aşırı hareketlilik, kolay morarma, cildin fazla esnemesi, eklem çıkıkları ve kronik ağrı gibi belirtilere yol açabilir. EDS'nin hastalığı tamamen ortadan kaldıran kesin bir tedavisi bulunmamaktadır; tedavi, belirtileri kontrol etmeye ve komplikasyonları önlemeye yöneliktir.

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