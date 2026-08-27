İstanbul'da akılalmaz ihmal! Kalça çıkığı şüphesiyle girdi sağlam organları parçalandı

İstanbul Bağcılar'da Ehlers-Danlos Sendromu bulunan 14 yaşındaki I.I. isimli kız çocuğu, evde düşmesi sonucu kalça çıkığı şüphesiyle götürüldüğü hastanede uygulanan kontrolsüz ve orantısız güç neticesinde dehşeti yaşadı. İddiaya göre; ailenin tüm uyarılarına rağmen yaklaşık 4 saat boyunca bacağı zorla çekiştirilen genç kızın kas ve yumuşak dokuları kemikten koptu, damarları parçalandı, bileği çıktı ve iç kanama geçirerek entübe edildi.

Geçtiğimiz 2 Ağustos'ta gece saatlerinde I.I'nın evde düşmesi sonucu kalçasında oluşan ağrı ve çıkık şüphesi üzerine I.I'nın ailesi, kızlarını Bağcılar'da bulunan bir hastanenin acil servisine götürdü. Aile, hastane personeline ve hekimlere kızlarının özel genetik bir hastalık olan Ehlers-Danlos Sendromlu olduğunu, kas-iskelet yapısının hassasiyetini ve bacağındaki platini defalarca sözlü ve yazılı olarak bildirdi.

SAATLERCE ZORLA ÇEKME İŞLEMİ YAPTILAR



İddiaya göre; ortopedi ekibi, hastanın sendromik hassasiyetini hiçe sayarak kalçayı kapalı redüksiyonla yerine oturtmak için yaklaşık 4 saat boyunca 3 ila 5 sağlık personelinin katılımıyla 5-6 kez çok sert çekme ve zorlama girişiminde bulundu. Bacakta aşırı şişlik ve ödem oluşmasına, her deneme başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen röntgenler çekilerek aynı sert işlemler aralıksız tekrarlandı.

ACİLDE BAŞLAYAN ZORLAMA AMELİYATHANEDE FELAKETE DÖNÜŞTÜ



Zorlamalara rağmen kalça yerine oturtulamayınca genç kız apar topar ameliyata alındı. Ameliyat sırasında aileye verilen bilgiler skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Bilgilendirmeye göre; genç kızın bacağındaki kas ve yumuşak dokuların kemikten koptuğu ve ayrıldığı, ciddi bir iç kanama meydana geldiği ifade edildi.

Ayrıca sağ bacağın arka tarafında, dirsek ve diz hizasının yaklaşık 4-5 parmak altındaki bölgede ağır bir kopma yaşandığı, dokuların yeniden dikilmek zorunda kalındığı ve uygulanan dikişlerin bacağı kurtarmaya yetip yetmeyeceğinin belirsiz olduğu bildirildi. Operasyonun ardından durumu ağırlaşan kız çocuğu entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.