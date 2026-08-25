8 milyon TL’lik elektrikli araçta batarya dehşeti! 2000 derecelik yeni nesil yangın çadırıyla müdahale

Aydın'da seyir halindeyken batarya kaynaklı yangın sonrası 8 milyon lira değerindeki lüks elektrikli otomobil adeta bir metal yığınına döndü. İtfaiye ekiplerinin ormanlık alana sıçramayı önlemek için 2000 dereceye dayanıklı yeni nesil söndürme çadırı kullandığı zorlu operasyon tam 12 saat sürdü. Özel yöntemlerin devreye girdiği yangında, facianın eşiğinden dönüldü.

İzmir'den Bodrum istikametine doğru ilerleyen lüks elektrikli aracın batarya bölümünde yangın çıktı. Milyonlarca liralık aracından yükselen alevleri fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak otomobili sağa çekip araçtan uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ancak ekipler bu kez alışılmışın dışında, söndürülmesi güç bir batarya yangınıyla karşı karşıya kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ İLK KEZ BÖYLE BİR VAKAYLA KARŞILAŞTI Olay yerinde müdahaleyi gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Taner Günhan, "Sadece şarj esnasında küçük yanmalarla karşılaştık ama bu tarz olayla ilk kez karşılaştık." ifadelerini kullandı. 8 MİLYON TL'LİK ELEKTRİKLİ ARAÇTA BATARYA DEHŞETİ!

Yangının yol kenarındaki ormanlık alana sıçrama riskine karşı ekipler, teknolojinin imkanlarını kullanarak 2000 dereceye kadar ısıya dayanıklılık gösteren yeni nesil söndürme çadırını devreye aldı.

YENİ NESİL SÖNDÜRME ÖRTÜSÜYLE OKSİJEN KESİLDİ Uygulanan özel yöntemin hayati önem taşıdığını vurgulayan Günhan, "Yangın örtüsünün gerçekten bizim işimizi çok kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Bu bir örtü, aracın tamamını kapatıyorsunuz, oksijeni kesiyorsunuz. İçeride yüksek bir ısı var. Bu ısının düşürülmesi gerekiyor, onu da suyla soğutarak yapabiliyoruz." sözleriyle operasyonun teknik detaylarını aktardı.

12 SAATLİK MESAİ VE BATARYA TEHLİKESİ Alevlerle geçen tam 12 saatin sonunda yangın kontrol altına alınırken, 8 milyon liralık lüks araçtan geriye sadece hurda yığını kaldı.