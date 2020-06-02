Kahvede dijital okey dönemi başladı

Kahvehane işletmecisi Eyüp İşbulan ise 3 aydır koronavirüs nedeniyle dükkanının kapalı olduğunu ancak artık dükkanını açmasına rağmen oyun oynanmaması yüzünden müşteri gelmediğini kaydetti. 2 kişinin çalıştığı kahvehanesinde günlük dükkan açma masrafının 300 TL olduğunu kaydeden İşbulan, "Keşke oyunların da serbest olacağı gün kahvehanelerin açılması kararlaştırılsaydı. Bugün 30 tane çay sattım. İnsanlar oyun olmazsa gelmiyor. Çaylarını evlerinde de içiyorlar" dedi.