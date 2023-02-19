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Haberler Galeri Genç kadının boynundan bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Şişlik giderek büyümeye başlamıştı | Doktorun yolunu tuttu şaştı kaldı

Genç kadının boynundan bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Şişlik giderek büyümeye başlamıştı | Doktorun yolunu tuttu şaştı kaldı

Yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarla Dr. Sandra Lee adından söz ettiriyor. Operasyonlarını sosyal medya platformunda paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Sandra Lee yine dünyanın gündeminde. Boynundaki şişlik için kendisine gelen hastasının görüntülerini paylaştı. Ünlü doktor Sandra Lee genç kadının boynundan çıkanlara inanamadı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 19.02.2023 06:11
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Genç kadının boynundan bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Şişlik giderek büyümeye başlamıştı | Doktorun yolunu tuttu şaştı kaldı

İşte kare kare o operasyon ve sonrasındaki görüntüler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genç kadının boynundan bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Şişlik giderek büyümeye başlamıştı | Doktorun yolunu tuttu şaştı kaldı
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Genç kadının boynundan bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Şişlik giderek büyümeye başlamıştı | Doktorun yolunu tuttu şaştı kaldı
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Genç kadının boynundan bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Şişlik giderek büyümeye başlamıştı | Doktorun yolunu tuttu şaştı kaldı
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Genç kadının boynundan bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Şişlik giderek büyümeye başlamıştı | Doktorun yolunu tuttu şaştı kaldı