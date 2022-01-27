Kağıthane’de dehşet anları! Ölümden dönen hamile sürücü 7 araca çarparak durabildi

"SÜRÜCÜ HAMİLEYDİ ÇOK KORKMUŞLARDI"

Kazayla ilgili konuşan Nazife Erdem, "Burada ilk gün kar lapa lapa yağarken, tabi herkes heyecanlı, sokağa çıktı. Çoluk çocuk, komşular falan hepimiz aşağı indik yaklaşık 40-50 kişi vardık sokakta. Saat 23.30 gibi biz içeri girdik ve saat 00.00'a doğru, çok değil yani yarım saat sonra buradan arabanın çok hızlı bir şekilde indiğini gördük. O sırada arabayı durduramadığı için kornaya basıyordu hani birileri varsa kaçsın diye uyarı yaptı. İyi ki de kimse yoktu o sırada herkes evine girmişti. Buradan hızla aşağı kadar gitti ve orada durdu. Sürücü hamileydi ve çok korkmuşlardı. Biz de korktuk açıkçası, eşim de koşarak yardıma gitti" dedi.