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Kağıthane’de dehşet anları! Ölümden dönen hamile sürücü 7 araca çarparak durabildi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde dik bir yokuştan aracıyla inen hamile kadın şoför, park halinde duran 7 araca çarparak durabildi. Feci anlar saniye saniye kameralara yansırken, araçtaki kadın ile kardeşi kazayı yaralı olarak atlattı. Aynı sokakta üç saat önce yaşanan diğer bir kazada da şoförün korna çalarak uyardığı vatandaşlar saniyelerle ölümden döndü.

İHA
Giriş Tarihi: 27.01.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 11:50
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Kağıthane’de dehşet anları! Ölümden dönen hamile sürücü 7 araca çarparak durabildi

Kaza, Pazartesi günü saat 03.00 sularında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. 34 ESA 651 plakalı aracıyla hareket halindeki 26 yaşındaki üç aylık hamile Ebru G., karlı ve dik bir yokuştan aşağıya inmek istedi.

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Kağıthane’de dehşet anları! Ölümden dönen hamile sürücü 7 araca çarparak durabildi

Bir müddet ilerleyen hamile sürücü, araç kaymaya başlayınca direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Dehşet anları da güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

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Kağıthane’de dehşet anları! Ölümden dönen hamile sürücü 7 araca çarparak durabildi

HAMİLE KADININ SAĞLIK DURUMU

Sesleri duyan çevredeki mahallenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hamile kadını ve kardeşi Mustafa G.'i araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Kağıthane’de dehşet anları! Ölümden dönen hamile sürücü 7 araca çarparak durabildi

İlk müdahaleleri yapılan kadın ve kardeşi, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının ve karnındaki çocuğu ile kardeşinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Kağıthane’de dehşet anları! Ölümden dönen hamile sürücü 7 araca çarparak durabildi

"SÜRÜCÜ HAMİLEYDİ ÇOK KORKMUŞLARDI"
Kazayla ilgili konuşan Nazife Erdem, "Burada ilk gün kar lapa lapa yağarken, tabi herkes heyecanlı, sokağa çıktı. Çoluk çocuk, komşular falan hepimiz aşağı indik yaklaşık 40-50 kişi vardık sokakta. Saat 23.30 gibi biz içeri girdik ve saat 00.00'a doğru, çok değil yani yarım saat sonra buradan arabanın çok hızlı bir şekilde indiğini gördük. O sırada arabayı durduramadığı için kornaya basıyordu hani birileri varsa kaçsın diye uyarı yaptı. İyi ki de kimse yoktu o sırada herkes evine girmişti. Buradan hızla aşağı kadar gitti ve orada durdu. Sürücü hamileydi ve çok korkmuşlardı. Biz de korktuk açıkçası, eşim de koşarak yardıma gitti" dedi.