27 Ocak 2022, Perşembe
Kağıthane’de dehşet anları! Ölümden dönen hamile sürücü 7 araca çarparak durabildi
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde dik bir yokuştan aracıyla inen hamile kadın şoför, park halinde duran 7 araca çarparak durabildi. Feci anlar saniye saniye kameralara yansırken, araçtaki kadın ile kardeşi kazayı yaralı olarak atlattı. Aynı sokakta üç saat önce yaşanan diğer bir kazada da şoförün korna çalarak uyardığı vatandaşlar saniyelerle ölümden döndü.
Giriş Tarihi: 27.01.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 11:50
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