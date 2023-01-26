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Haberler Galeri KADİR SURESİ ANLAMI VE OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın fazileti ne? İniş sebebi ne? Türkçe ve Arapça...

KADİR SURESİ ANLAMI VE OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın fazileti ne? İniş sebebi ne? Türkçe ve Arapça...

Regaip Kandilinde okunması faziletli olan dualar arısında Kadir suresi de yer almakta. Müminler, rahmet ve tövbe kapılarının açıldığı bu günlerde vakitlerini dua ve ibadetlerle geçirmeye özen gösteriyorlar. Peki kandillerde en çok okunan surelerden olan Kadir suresinin okunuşu ve anlamı nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 12:36
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KADİR SURESİ ANLAMI VE OKUNUŞU | Regaip Kandilinde Kadir Suresi okumanın fazileti ne? İniş sebebi ne? Türkçe ve Arapça...

Kadir suresi anlamı en çok aratılanlar listesinde yer alıyor. Regaip Kandilinin gelmesiyle birlikte vakitlerini ibadet, dua ve tövbe ile geçirerek Allah'ın hoşnutluğunu kazanamaya çalışan Müslümanlar için Kadir suresi önem arz etmektedir. Peki Regaip Kandilinde Kadir Suresi okumanın fazileti ne? İniş sebebi ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KADİR SURESİ ANLAMI VE OKUNUŞU | Regaip Kandilinde Kadir Suresi okumanın fazileti ne? İniş sebebi ne? Türkçe ve Arapça...

KADİR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

İnna enzelnahu fiy leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletül kadr. Leyletülkadri hayrun min elfişehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamun hiyehatta metleğil fecr.

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KADİR SURESİ ANLAMI VE OKUNUŞU | Regaip Kandilinde Kadir Suresi okumanın fazileti ne? İniş sebebi ne? Türkçe ve Arapça...

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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KADİR SURESİ ANLAMI VE OKUNUŞU | Regaip Kandilinde Kadir Suresi okumanın fazileti ne? İniş sebebi ne? Türkçe ve Arapça...

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

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KADİR SURESİ ANLAMI VE OKUNUŞU | Regaip Kandilinde Kadir Suresi okumanın fazileti ne? İniş sebebi ne? Türkçe ve Arapça...

FAZİLETİ NEDİR?

"Leyletü'l-Kadr" Kadir gecesi anlamına gelmektedir. "İnnâ enzelnâ" sûresi olarak da anılmaktadır. Surede Kadir Gecesi anlatıldığı için bu ismi almıştır. Sure, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiğini bildirilmekte ve bu gecenin önemini vurgulamaktadır. Kadir Suresi'nde; Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirildiğine, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğuna ve Kadir Gecesi'nin rahmet ve berekete vesile olduğuna yer verilmektedir.