26 Ocak 2023, Perşembe
KADİR SURESİ ANLAMI VE OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın fazileti ne? İniş sebebi ne? Türkçe ve Arapça...
Regaip Kandilinde okunması faziletli olan dualar arısında Kadir suresi de yer almakta. Müminler, rahmet ve tövbe kapılarının açıldığı bu günlerde vakitlerini dua ve ibadetlerle geçirmeye özen gösteriyorlar. Peki kandillerde en çok okunan surelerden olan Kadir suresinin okunuşu ve anlamı nedir?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 12:36
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