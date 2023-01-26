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Türkiye'den belgeselleri aratmayan görüntüler 🐆 Nesli tükendiği sanılıyordu fotokapan sayesinde bir kez daha görüntülendi

Türkiye'nin 4 bölgesinde daha önce varlığı kanıtlanan Anadolu leoparı, Tarım ve Orman Bakanlığınca yerleştirilen fotokapana bir kez daha yakalandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, nesli tükenmekte olan Anadolu leoparının iki ayrı bölgede yeniden görüntülendiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.01.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 13:52
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Türkiye’den belgeselleri aratmayan görüntüler 🐆 Nesli tükendiği sanılıyordu fotokapan sayesinde bir kez daha görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, nesli tükenmekte olan Anadolu leoparının iki ayrı bölgede yeniden görüntülendiğini bildirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’den belgeselleri aratmayan görüntüler 🐆 Nesli tükendiği sanılıyordu fotokapan sayesinde bir kez daha görüntülendi

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından Anadolu leoparının iki ayrı bölgede yeniden görüntülendiğini ifade etti.

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Türkiye’den belgeselleri aratmayan görüntüler 🐆 Nesli tükendiği sanılıyordu fotokapan sayesinde bir kez daha görüntülendi

Nesli tehlike altında bulunan Anadolu leoparının, Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) ülkede tespiti ve korunması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde fotokapanlarla kaydedilen görüntüleri paylaşan Kirişci, "İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun" ifadelerini kullandı.

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Türkiye’den belgeselleri aratmayan görüntüler 🐆 Nesli tükendiği sanılıyordu fotokapan sayesinde bir kez daha görüntülendi
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Türkiye’den belgeselleri aratmayan görüntüler 🐆 Nesli tükendiği sanılıyordu fotokapan sayesinde bir kez daha görüntülendi