Türkiye'den belgeselleri aratmayan görüntüler 🐆 Nesli tükendiği sanılıyordu fotokapan sayesinde bir kez daha görüntülendi

Türkiye'nin 4 bölgesinde daha önce varlığı kanıtlanan Anadolu leoparı, Tarım ve Orman Bakanlığınca yerleştirilen fotokapana bir kez daha yakalandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, nesli tükenmekte olan Anadolu leoparının iki ayrı bölgede yeniden görüntülendiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.01.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 13:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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