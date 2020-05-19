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Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?
Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Bin aydan hayırlı bir gün olarak nitelenen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27'nci gecesi olan bugün ihya edilecek. Müslümanlar tarafından büyük heyecanla beklenen Kadir Gecesi dualar ve ibadetlerle geçirilecek. Kadir Gecesi ibadetleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 19.05.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 16:49
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