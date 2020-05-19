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Haberler Galeri Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?

Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?

Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Bin aydan hayırlı bir gün olarak nitelenen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27'nci gecesi olan bugün ihya edilecek. Müslümanlar tarafından büyük heyecanla beklenen Kadir Gecesi dualar ve ibadetlerle geçirilecek. Kadir Gecesi ibadetleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 16:49
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Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi, doğru yolu gösteren, aydınlığa çıkaran, dünya ve ahiret saadetine erdiren Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gecedir. Bu gece, insanlığın hasretle beklediği, Hira ufuklarında beliren İslam güneşinin yeryüzünü aydınlatmaya başladığı gecedir. Bu mübarek gece ibadetlerle ve dualarla idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır? İşte cevaplar...

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Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?

Bu gece hakkında Rabbimiz şöyle buyurur:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

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Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.

Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.

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Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?

Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:

"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

"- Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

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Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?

Kandil Geceleri Peygamber'in ( a.s.m ) uygulamasında yoktur. Ancak 3. asırdan itibaren mistik çevrelerde kutlanmaya başlanmış ve bu geceler Osmanlılar döneminde Padişah II. Selim zamanından başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için "Kandil" olarak anılmaya başlamıştır.